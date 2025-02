Con 3,000 firmas buscan frenar que el camino costero quede en “desuso”

Roberto Ramos, director de Huellas Verdes, en colaboración con BCS Contra la Corrupción, Amsumatoma, Es Mi Playa y Mi Barrio, y Metiches por Naturaleza asociaciones civiles, logró reunir más de 3,000 firmas, las cuales ya fueron entregadas a instancias federales y estatales. El objetivo es solicitar que el camino costero sea incluido en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040 y no quede clasificado como “en desuso”.

Ramos advirtió que declarar el camino costero de Cabo del Este como “en desuso” pondría en riesgo el acceso a las playas y abriría la puerta a su privatización.

“Se entregaron 3,096 firmas en el estado, y un poco menos al gobierno federal. Ahora solo nos falta entregar estas firmas al municipio, esta es una petición ciudadana sobre el acceso al camino costero; sobre todo que no se clasifique como en desuso. Lo que se pretende es que se ponga en desuso, cancelar el camino. Ya existen varios tramos de camino cancelados que van hacia el camino costero, una vez en desuso no existan muchos accesos a playas de la zona”.

Huellas Verdes destacó que las autoridades ya están al tanto del sentir de la ciudadanía y, aunque en diversos espacios públicos se ha expresado abiertamente el apoyo al camino costero, hasta el momento no se han tomado acciones para evitar que sea clasificado como “en desuso”.

“Recibieron el documento, en las mañaneras comentaron que iban hacer algo al respecto y que el tema se iba a tratar con el gobernador Víctor Castro. No se si ya se tocó el tema, todo indica que no. No se ha realizado ninguna acción, solo han hecho comentarios respecto a que el camino costero no se va cerrar. Si no se va a cerrar, ¿por qué no están usando como objeto de cambio para otro camino?”.