Entregan 62 microcréditos a microempresas familiares en BCS

Un total de 62 microempresas familiares recibieron microcréditos a través del Programa Estatal de Fomento a la Economía Social (PEFES), operado por la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE) de Baja California Sur por un monto total de un millón 105 mil pesos. Estos apoyos buscan fortalecer la economía de los hogares con mayor necesidad.

Durante la entrega de los apoyos, la secretaria de Turismo y Economía, Rosa Maribel Collins Sánchez, subrayó que estos financiamientos están diseñados no sólo para otorgar recursos, sino también para fomentar la educación financiera y el emprendimiento en la región.

Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, destacó en su intervención, la importancia del papel de las mujeres en el desarrollo económico.

“Creo que no es coincidencia que en su mayoría son mujeres quienes de alguna manera buscan la forma siempre de resolver y de sacar adelante a la familia y aquí está el resultado, no digo que los hombres no hayan sido, pero en su mayoría las beneficiarias son mujeres. Así que muchas felicidades. Este apoyo sabemos que va a ser de gran aportación”, expresó Quiroga Romero.