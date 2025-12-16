Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 16 de Diciembre, 2025
BCS

Entregan microfinanciamientos a 33 negocios familiares en La Paz

La Secretaría de Turismo y Economía entregó microfinanciamientos del Programa Estatal de Fomento a la Economía Social (PEFES)
Brenda Ireri Yáñez
16 diciembre, 2025
Apoyos SETUE

Gobierno de BCS

Con el objetivo de fortalecer la economía local y respaldar el bienestar de las familias sudcalifornianas, la Secretaría de Turismo y Economía entregó microfinanciamientos del Programa Estatal de Fomento a la Economía Social (PEFES) a 33 negocios familiares del municipio de La Paz.

La titular de la dependencia, Maribel Collins, encabezó el acto y destacó que estos apoyos forman parte de la estrategia estatal para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas un motor clave para la generación de empleo y el desarrollo económico de Baja California Sur.

Señaló que, a través del PEFES y otros programas, se facilita el acceso a financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico, con el fin de consolidar los negocios locales, fomentar el autoempleo y avanzar hacia una economía más justa e incluyente.

Maribel Collins resaltó que estos apoyos generan oportunidades reales para las y los emprendedores, al brindar herramientas que fortalecen sus actividades productivas y contribuyen a mejorar sus ingresos y calidad de vida.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de continuar impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector empresarial, la economía social y el desarrollo económico sostenible en todos los municipios de la entidad.

