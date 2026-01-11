Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 11 de Enero, 2026
BCS

Entregan más de 11 mil plantas a escuelas y dependencias en BCS

Las plantas fueron entregadas a instituciones educativas, dependencias públicas y comunidades como parte de acciones de reforestación
11 enero, 2026
Entregan más de 11 mil plantas a escuelas y dependencias en BCS

Gobierno de BCS

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), donó más de 11 mil plantas de ornato en Baja California Sur durante 2025, informó el titular de la dependencia, José Alfredo Bermúdez Beltrán.

De acuerdo con la información oficial, 7 mil 379 plantas se entregaron en La Paz, mientras que 2 mil 095 correspondieron a Comondú, mil 560 a Loreto y 100 a Mulegé, beneficiando a escuelas, parques, dependencias públicas, productores y comunidades de delegaciones y subdelegaciones.

Entre las especies con mayor demanda se encuentran árbol de nim, mango criollo, palma Washington y guayaba, utilizadas principalmente para mejorar la imagen urbana en plazas, camellones, parques, oficinas gubernamentales y planteles educativos.

Finalmente, Bermúdez Beltrán señaló que el Centro de Propagación Vegetativa (CEPROVEG) mantiene activo el programa de donación de plantas para dependencias e instituciones educativas, así como para productores interesados en ampliar zonas de cultivo o desarrollar proyectos de reconversión productiva.

