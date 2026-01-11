Entregan más de 11 mil plantas a escuelas y dependencias en BCS

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), donó más de 11 mil plantas de ornato en Baja California Sur durante 2025, informó el titular de la dependencia, José Alfredo Bermúdez Beltrán.

De acuerdo con la información oficial, 7 mil 379 plantas se entregaron en La Paz, mientras que 2 mil 095 correspondieron a Comondú, mil 560 a Loreto y 100 a Mulegé, beneficiando a escuelas, parques, dependencias públicas, productores y comunidades de delegaciones y subdelegaciones.

Entre las especies con mayor demanda se encuentran árbol de nim, mango criollo, palma Washington y guayaba, utilizadas principalmente para mejorar la imagen urbana en plazas, camellones, parques, oficinas gubernamentales y planteles educativos.

Lee más: SNE y CROC acuerdan acciones para fortalecer el empleo formal en BCS

Finalmente, Bermúdez Beltrán señaló que el Centro de Propagación Vegetativa (CEPROVEG) mantiene activo el programa de donación de plantas para dependencias e instituciones educativas, así como para productores interesados en ampliar zonas de cultivo o desarrollar proyectos de reconversión productiva.

Únete AQUÍ a TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur