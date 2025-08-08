Identifican y entregan a familias restos de Pablo y Xandro en Cabo San Lucas

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó la identidad de los restos de jóvenes desaparecidos en Cabo San Lucas y anunció que este viernes 8 de agosto fueron entregados a las familias de Pablo “N” y Xandro “N”, reportados como desaparecidos el 26 de junio.

Hallazgo en el arroyo Santa Anita

La titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, Flor Leticia Peña Martínez, informó que los cuerpos fueron localizados en una inhumación clandestina a unos 500 metros de un predio conocido como El Conejo.

Debido al avanzado estado de descomposición, los peritos estimaron que llevaban varios días sin vida. Por ello, realizaron un análisis genético detallado para confirmar su identidad.

Identificación genética

Los especialistas compararon las muestras obtenidas con los perfiles genéticos de familiares directos. El resultado confirmó el parentesco biológico. Esto permitió relacionar el delito de homicidio doloso con la carpeta ya abierta por la desaparición de los jóvenes.

Tras concluir el proceso, la PGJE entregó los cuerpos a sus familias. Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer el caso.

Cronología del caso

26 de junio: Pablo, de 21 años, y Xandro, de 17, desaparecieron en Cabo San Lucas , presuntamente interceptados por un grupo armado .

22 de julio: Familiares y el colectivo Búsquedas San José del Cabo protestaron en el centro de Cabo San Lucas para exigir avances.

29 de julio: Seis policías municipales de Los Cabos fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada .

4 de agosto: Un juez los vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa. El plazo para el cierre de la investigación es de tres meses.

Investigación en curso

La comunidad de Los Cabos lamenta el trágico desenlace. La PGJE continúa recabando pruebas para determinar las circunstancias de la muerte y llevar a todos los responsables ante la justicia.

