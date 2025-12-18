Entregan 375 seguros de vida a pescadores y acuicultores de Comondú

Pescadores y acuicultores del municipio de Comondú recibieron 375 pólizas de seguro de vida durante 2025, como parte de un programa estatal dirigido a brindar respaldo económico a sus familias.

Los apoyos fueron entregados a productores de comunidades como El Chicharrón, Las Barrancas, La Poza, Santo Domingo, Puerto San Carlos y Ciudad Constitución, donde la pesca y la acuacultura representan una de las principales actividades económicas.

Respaldo económico para las familias

El seguro de vida contempla un apoyo de hasta 100 mil pesos para las familias en caso del fallecimiento del asegurado. El programa se renueva cada año y recorre los distintos municipios para inscribir a los productores del sector.

De acuerdo con autoridades estatales, Comondú y Mulegé concentran el mayor número de personas dedicadas a la pesca y la acuacultura en Baja California Sur.

Sector con alta exposición al riesgo

El titular de la Secretaría de Pesca, José Alfredo Bermúdez Beltrán, señaló que este tipo de apoyos buscan reconocer la labor de quienes trabajan en actividades de alto riesgo y dependen del mar para sostener a sus familias.

El programa forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer y dar mayor certeza al sector pesquero y acuícola del estado.