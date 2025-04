Entregan primeras 60 unidades del nuevo parque vehicular del Ayuntamiento Los Cabos

Este jueves, el Ayuntamiento de Los Cabos realizó la entrega de 60 nuevas unidades móviles a distintas áreas del gobierno municipal, como parte de un paquete total de 120 vehículos nuevos adquiridos con una inversión de aproximadamente 76 millones de pesos.

Carlos Beltrán Olmeda, oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, informó que se trata de vehículos tipo sedán, pickups 4×4 y unidades chasís cabina, los cuales serán destinados al fortalecimiento de la operatividad municipal. Destacó que, al ser unidades nuevas, se reducirán gastos en talleres mecánicos y consumo de combustible.

“De adquisiciones fueron 60 unidades sedan modelo 2025, 41 pick up 4X4 modelo 2025, 19 vehículos chasís cabina 2024 y 2025 (..) al final del día son vehículos nuevos de agencia. Entonces, con esto, se está haciendo una historia para el municipio, pues también se está ahorrando en el tema de talleres mecánicos porque no van a estar en arreglo ya que son nuevos, también en combustible, si así ya tenemos una mejora en combustible, con esto venimos a mejorar las finanzas y esto lo vamos a dirigir estratégicamente para otras áreas”, expresó Beltrán Olmeda.

El funcionario también reveló que la administración anterior dejó un adeudo derivado de arrendamientos, situación que puso al municipio en buró de crédito. Esta deuda fue subsanada al inicio de la gestión actual.

Por su parte, el alcalde Christian Agúndez Gómez señaló que esta adquisición forma parte de la estrategia para dejar de depender del arrendamiento de vehículos.

“En este caso muy en particular, la entrega de estas 120 unidades; ahorita tenemos 60 y las otras 60 llegan en dos semanas aproximadamente (..) Muy contentos porque en un inicio, antes de la toma de protesta comentamos que no íbamos a tener arrendamientos de vehículos más lo meramente estrictamente necesario por cuestión de operativamente pero que paulatinamente íbamos a terminar con adquisición de vehículos para tener nuestra propia flotilla, no depender de arrendamientos. En esta adquisición se erogó alrededor de 76 millones y en el 2022 fueron alrededor de 79 millones lo que se invirtió para el arrendamiento de vehículos, solamente en ese año”, expresó Christian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos.