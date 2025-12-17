Entregan vehículo y vivienda en Santiago para atender necesidades educativas y sociales

Autoridades estatales encabezaron la entrega de apoyos en el Plantel CECyT 03 Santiago, como parte de acciones dirigidas a fortalecer la educación y atender necesidades sociales en comunidades del municipio de Los Cabos.

Durante el evento se destacó la importancia de respaldar a las instituciones educativas y a los sectores sociales que requieren apoyo para mejorar sus condiciones de vida.

Vehículo para educación y trabajo comunitario

Como parte de los apoyos, se entregó un vehículo sedán Nissan Note al CECyT 03 Santiago, el cual será utilizado para actividades académicas y administrativas del plantel.

También se otorgó una pickup Frontier a la Asociación Damiana del Desierto, con el objetivo de fortalecer sus labores comunitarias en la región.

Vivienda para familia afectada por lluvias

En el mismo acto se entregó una vivienda de 44 metros cuadrados a Velia María Cota de la Peña, beneficiaria del programa de reubicación del FADEMBCS. El apoyo está dirigido a personas que resultaron afectadas por las lluvias de la temporada de huracanes.

La vivienda busca brindar mayor seguridad y mejores condiciones de vida a la familia beneficiada.

Apoyos con enfoque social

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan mejorar el bienestar de las comunidades, fortalecer el desarrollo educativo y atender problemáticas sociales derivadas de fenómenos naturales.