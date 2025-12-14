Tras desastre por lluvias, entregan acciones de vivienda y apoyos agrícolas en Mulegé

Primeras entregas en San Ignacio

A tres meses de las fuertes lluvias que dejaron más de 50 viviendas dañadas en colonias como El Pueblo, Chulavista, Paredones y San Lino, las familias comienzan a recibir apoyos tangibles.

Este viernes, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó en San Ignacio la entrega de acciones de vivienda como parte de un programa de reconstrucción y justicia social.

Acompañado por el director del Instituto de Vivienda de BCS, Benjamín García Meza, y la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, el mandatario entregó:

Cinco cuartos dormitorio con baño (de un total de 18 programados).

Ocho recámaras con baño incluyente.

Paquetes de materiales para mejorar condiciones de habitabilidad.

La inversión supera los 8 millones de pesos, con prioridad para familias que lo perdieron todo tras la tromba del 15 de septiembre.

Antecedentes: Mulegé clamó ayuda tras las lluvias

Las precipitaciones de septiembre provocaron el colapso de fosas sépticas y letrinas, además de daños en viviendas y calles.

La alcaldesa Aguilar instaló un centro de acopio en Santa Rosalía para reunir víveres y artículos de limpieza. Aunque los servicios básicos fueron restablecidos, el riesgo de nuevas lluvias mantuvo a la población en alerta.

Apoyo al campo en Vizcaíno

Posteriormente, en la comunidad de Vizcaíno, Castro Cosío entregó tres obras para el uso eficiente del agua agrícola en el ejido Gustavo Díaz Ordaz:

Perforación de un pozo.

Tecnificación de 55.5 hectáreas de riego .

. Beneficio directo para 90 familias productoras.

Estas acciones forman parte de un convenio con CONAGUA, que busca fortalecer el sector agrícola y garantizar un aprovechamiento sustentable del agua, clave para el desarrollo regional.

Justicia social y reconstrucción

El gobernador reiteró que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental y que su administración continuará impulsando programas para reducir desigualdades, en línea con los principios de la Cuarta Transformación.

Con estas entregas, Mulegé comienza a dar pasos hacia la recuperación, mientras las familias afectadas buscan reconstruir su vida con el respaldo de las instituciones y la solidaridad comunitaria.