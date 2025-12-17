Entregas de Amazon y Mercado Libre se complican por nuevas restricciones

Las entregas de mercancías de Amazon, Mercado Libre y otras empresas enfrentan retrasos y alteraciones por una serie de medidas de circulación implementadas por el municipio de Tultepec, en Estado de México que limitan el tránsito de camiones de carga a horarios exclusivamente nocturnos, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Desde el 13 de noviembre pasado, las autoridades municipales restringieron la circulación de transporte pesado y posteriormente acotaron la movilidad a un horario de 22:00 a 04:00 horas, sin un proceso de diálogo amplio con las empresas afectadas. La medida ha generado interrupciones en las entregas de productos navideños, insumos y mercancías esenciales, así como incremento en costos operativos.

Representantes de la industria señalaron que en Tultepec se ubican 389 centros de distribución de firmas como Amazon, Mercado Libre, Bimbo, Liverpool y Mega Farmacia del Bienestar, lo que convierte al municipio en un nodo logístico estratégico para la distribución de bienes en el centro del país.

La Concamin advierte que las restricciones a la circulación están provocando “disrupciones en el suministro” y podrían derivar en pérdidas económicas para las empresas y demoras en las entregas a los consumidores finales, especialmente en la recta final de la temporada navideña.

El presidente de la Concamin, Alejandro Malagón Barragán, criticó que la autoridad municipal no haya establecido mesas de diálogo para construir soluciones conjuntas y señaló que algunos intentos de resolver el tema individualmente con las empresas suenan a “negociaciones aisladas” que no atienden el problema de fondo.

Por su parte, el alcalde de Tultepec, Sergio Luna Cortés, justificó la medida por los daños a las vialidades causados por el tránsito pesado, agravados por obras de ampliación del Tren Suburbano y un accidente reciente en un puente local.

Organizaciones empresariales han solicitado la intervención del gobierno del Estado de México para reactivar la circulación libre del transporte de carga y mitigar los efectos sobre la logística regional con el objetivo de asegurar el cumplimiento de compromisos comerciales y la fluidez de las entregas de Amazon y otras empresas en una de las temporadas de mayor demanda del año.