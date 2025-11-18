Embajada de EE.UU. en CDMX cambia de sede ¿Dónde se harán ahora las entrevistas para visa?

La Embajada de Estados Unidos en México anunció un cambio importante en el proceso para obtener una visa, ya que a partir del 24 de noviembre todas las entrevistas consulares, incluidas las de visa, pasaporte, ciudadanía y servicios notariales, se llevarán a cabo en su nueva sede ubicada en la avenida Casa de la Moneda con Calzada Legaria, en la colonia Irrigación de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Este traslado de la sede consular responde a la necesidad de modernizar y ampliar la capacidad para atender a los solicitantes de visa, afirmaron fuentes diplomáticas. Con el nuevo espacio, la Embajada busca agilizar el proceso de entrevistas y mejorar la experiencia para quienes acuden a realizar trámites migratorios.

A pesar del cambio, el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde los aspirantes se toman fotos, proporcionan huellas digitales y entregan documentación, seguirá operando en su ubicación actual en Hamburgo 213, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Esta medida permite que los servicios de toma de datos biométricos y la entrevista se gestionen en locaciones diferentes.

Además del cambio físico de las entrevistas de visa, la Embajada también modificó el flujo de citas. A partir de junio de este año, los solicitantes ya no pueden acudir al CAS y la entrevista el mismo día.

Deben presentarse en el CAS con al menos 48 horas de anticipación a su cita consular. Según la Embajada, esta nueva política ayuda a mejorar la organización de los trámites y reducir aglomeraciones.

Para quienes tramitan una visa, este cambio representa tanto un reto logístico como una oportunidad. Si bien algunos deberán desplazarse a la nueva sede para su entrevista, las promesas de mayor capacidad y mejor servicio podrían simplificar el proceso para cientos de solicitantes cada semana —siempre que la Embajada logre una transición fluida.