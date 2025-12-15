Una filtración promete la mejor Navidad gamer; Epic Games regalaría títulos legendarios

Epic Games Store ha vuelto a encender la comunidad de jugadores tras una filtración de posibles juegos que ofrecería gratis durante la campaña navideña de 2025. La lista incluye desde clásicos populares hasta títulos recientes de alto perfil.

El primer gran regalo de la temporada ya está confirmado de forma oficial: Hogwarts Legacy puede reclamarse y añadirse a la biblioteca sin costo hasta el 18 de diciembre, marcando el arranque de la promoción navideña y alentando especulación sobre lo que vienen.

¿Qué juegos podrían llegar gratis según la filtración?

La supuesta lista filtrada que circula en redes señala una serie de títulos que Epic podría regalar día a día entre el 18 y el 31 de diciembre de 2025. Entre los nombres más sonados están Jurassic World: Evolution 2, Terraria, Mortal Kombat 11, Detroit: Become Human y Red Dead Redemption 2, este último considerado una obra maestra por críticos y jugadores..

Si esta filtración fuera verídica, la cantidad y calidad de juegos gratuitos sería una de las colecciones más ambiciosas en la historia de los giveaways de la tienda. La lista completa incluye títulos de géneros variados, desde estrategia y simuladores hasta acción y aventuras.

¿La filtración es confiable o solo un rumor?

Aunque la expectativa está al máximo, Epic Games no ha confirmado oficialmente los juegos filtrados, y los detalles han surgido de publicaciones en redes y plataformas secundarias sin verificación por parte de la tienda. Esto ha generado dudas entre la comunidad y analistas, ya que muchos leaks de este tipo cambian o se vuelven inexactos antes de la campaña real.

Hasta ahora, solo Hogwarts Legacy está confirmado como regalo dentro del evento navideño de Epic, y la llegada de los demás dependerá de los anuncios oficiales que la plataforma realice en las próximas semanas.

¿Cómo funciona la tradición de regalar juegos en Epic Games Store?

La Epic Games Store lleva años ofreciendo juegos gratuitos de forma semanal y durante periodos especiales como Navidad, con la mecánica de que, una vez reclamados dentro del plazo, los títulos permanecen en la biblioteca de los usuarios de forma indefinida..

Este enfoque ha aumentado la base de usuarios y ha generado gran expectación año tras año, pues títulos destacados en el pasado han sido ofrecidos sin costo por tiempo limitado, incentivando la participación continua en la plataforma.

En conclusión, aunque la filtración apunta a un paquete navideño impresionante de juegos gratis en Epic Games Store, se recomienda cautela hasta que la propia Epic confirme la información oficialmente. Usuarios y medios especializados esperan anuncios formales conforme se acerquen las fechas señaladas en el rumor.