Epidemias y virus que pusieron en jaque al mundo en 2025, según alertas oficiales

En 2025 el mundo enfrentó múltiples amenazas sanitarias con brotes epidémicos y virales que desbordaron sistemas de salud y exigieron respuestas globales coordinadas, desde el H5N1 hasta brotes de Ébola, influenza y enfermedades prevenibles.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y agencias de salud internacionales advierten sobre la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica tras un año marcado por la circulación persistente de virus y epidemias regionales.

La salud global en 2025 quedó marcada por la aparición y reaparición de múltiples agentes patógenos que desafiaron a los sistemas sanitarios y a la cooperación internacional.

Brotes de dengue y chikunguña: alarma en el Caribe

Cuba confirmó múltiples muertes y miles de casos de dengue y chikunguña, dos virus transmitidos por mosquitos que afectan gravemente a la población y presionan un sistema de salud ya en crisis.

Las autoridades sanitarias de la isla reportaron decenas de fallecimientos a causa de estas enfermedades este diciembre.

Influenza aviar (virus H5) y riesgo zoonótico global

El resurgimiento de la influenza aviar H5 llamó la atención de las autoridades sanitarias globales, especialmente en Europa y regiones con fuerte presencia de aves migratorias.

Aunque los casos humanos siguen siendo raros, el potencial de mutación y transmisión sigue bajo vigilancia constante por parte de la OMS y los CDC.

Virus respiratorios emergentes y vigilancia reforzada

Organizaciones de salud global han reforzado estrategias para enfrentar no solo el SARS-CoV-2 y sus variantes, sino otros coronavirus emergentes, integrándolos en un plan unificado de atención y monitoreo que busca mejorar la preparación ante futuras amenazas.

Casos aislados de MERS y sus implicaciones

En diciembre de 2025 se informaron casos importados de síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) en Francia, destacando la necesidad de vigilancia epidemiológica en viajeros.

Aunque no se recomienda restringir viajes, este evento subraya la persistencia de amenazas virales menos comunes.

Epidemias en África: Ébola y respuestas locales

La provincia de Kasai en la República Democrática del Congo enfrentó un brote de virus del Ébola, con decenas de casos y muertes, lo que movilizó a las autoridades sanitarias locales e internacionales para contener la transmisión en zonas rurales y urbanas.

Enfermedades prevenibles resurgen: tos ferina en Perú

En Perú se registró un aumento inusual de casos de tos ferina, una infección respiratoria altamente contagiosa, lo que llevó a las autoridades a intensificar campañas de vacunación y atención comunitaria para evitar nuevos fallecimientos.

El año 2025 reafirmó que epidemias y virus siguen siendo amenazas reales para la humanidad.

Desde brotes localizados hasta fenómenos de riesgo global, la respuesta internacional será clave para mitigar crisis sanitarias futuras y proteger a la población mundial.

