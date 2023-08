Epidemiología en BCS respalda llamado de la UNAM a mantener medidas sanitarias

Con el reciente comunicado realizado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde se ha solicitado retomar las medidas sanitarias debido a los repuntes por Covid-19 en algunos de los planteles, CPS Noticias y Tribuna de México sostuvo una entrevista con Alfredo Ojeda Garmendia, titular de la dirección de Epidemiología en Baja California Sur, para conocer la postura por parte del estado ante el retomo de las medidas sanitarias.

Ojeda enfatizó que la recomendación del uso del cubrebocas en espacios cerrados ha sido implementada a nivel estatal en los últimos meses como respuesta a la incidencia de enfermedades respiratorias. En este sentido, considera que mantener esta medida como una recomendación permanente es prudente y coherente con la necesidad de salvaguardar la salud pública.

“Consideramos que es una medida prudente y de hecho recordamos en los últimos meses, que a nivel estatal hablábamos de la recomendación del uso del cubrebocas en espacios cerrados ante la incidencia de las enfermedades respiratorias. Esto es una medida, pues se puede mantener como una recomendación permanente”.

Además, el epidemiólogo proporcionó cifras oficiales que ofrecen una visión actualizada sobre la situación del Covid-19 en Baja California Sur. Destacó que, hasta la fecha, el municipio de Los Cabos presenta el mayor número de casos positivos registrados por esta enfermedad, según el informe actualizado hasta el 30 de julio del presente año.

“Los casos activos tenemos un total de 36 en toda la entidad, de los cuales uno corresponde a Comondú 7 a La Paz, 28 a Los Cabos en Loreto y Mulegé al último corte no tenemos casos activos confirmado, y revisando las cifras ya de las últimas 8 semanas podemos observar que en cuanto a los casos ocurridos por el inicio de signos y síntomas nos hemos mantenido con un mínimo de nueve casos en la semana 26 y un máximo de 24 casos en la semana 27”.

Según las estadísticas proporcionadas por el responsable de epidemiología en Baja California Sur, la región se mantiene en una fase de bajo riesgo en cuanto a un posible resurgimiento de casos de Covid-19. Por esta razón, hasta el momento no se ha contemplado la reinstauración completa de las medidas de salud preventivas. No obstante, se subraya la importancia de mantener el uso de cubrebocas, especialmente para aquellos segmentos de la población que son más susceptibles.

“Sin duda alguna está presente, pues es una enfermedad ya endémica y por ello es que las recomendaciones sobre todo en las personas que están en riesgo vulnerables, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores, niños. Y repetido si es recomendable el uso del cubrebocas, ahora bien, para la población en general en este momento, pues no vemos una tendencia que nos hable de un riesgo significativo, pero, sí es recomendable la medida en ciertos grupos no y dependiendo del contexto”.

Vale la pena destacar que, en la actualidad, la península se sitúa dentro de un rango de positividad del 10 al 20% en cuanto a los casos de covid-19. Esto significa que, hasta el momento, las cifras de contagio no generan un motivo de alarma significativo. No obstante, resulta imperativo no descuidar las prácticas de prevención, tales como la aplicación regular de gel antibacterial y el lavado minucioso de manos con agua y jabón en el transcurso de las actividades cotidianas.