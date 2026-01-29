Equinodermos: Los “jardineros secretos” que mantienen vivo el mar de BCS

Debajo de las olas de Baja California Sur trabaja un ejército silencioso. En primer lugar, María Fernanda Ibáñez Romero, estudiante de maestría en la UABCS, destaca que los equinodermos son vitales para el equilibrio marino. Asimismo, este grupo incluye a las estrellas, erizos, lirios y pepinos de mar. Debido a esto, aunque parezcan simples rocas o adornos, su labor permite que la vida en los arrecifes se renueve todos los días.

Por otro lado, cada especie tiene una tarea específica en el fondo del mar. Por ejemplo, los erizos actúan como los “podadores” del ecosistema al comerse el exceso de algas. De esta manera, evitan que las algas cubran los corales y los dejen sin luz. Asimismo, los pepinos de mar funcionan como aspiradoras naturales. De hecho, ellos filtran la arena, reciclan nutrientes y oxigenan el suelo marino para que otros animales puedan vivir ahí.

En cuanto a las estrellas de mar, su papel es controlar las poblaciones de organismos pequeños. Sin embargo, este equilibrio es muy frágil ante el cambio climático y la contaminación. Por esta razón, la investigadora advierte que la sobrepesca de pepinos de mar puede causar desastres en los arrecifes. Por lo tanto, si estos animales desaparecen, las algas crecerían sin control y los corales morirían, dejando a los peces sin hogar.

Contemplar sin tocar: El llamado de la UABCS

Sin duda, la belleza de estos seres atrae a muchos turistas y locales. No obstante, Ibáñez Romero hace un llamado urgente a no molestarlos ni sacarlos del agua. Por consiguiente, solo debemos limitarnos a observar su forma y colores. De igual forma, recordó que sacar una estrella de mar para una foto puede causarle la muerte por asfixia en pocos segundos, rompiendo un ciclo de millones de años de evolución.

Igualmente, la salud de nuestras costas depende de que respetemos a estos “jardineros secretos”. En resumen, los equinodermos son los protagonistas invisibles de la historia del océano. De esta forma, al cuidarlos, también protegemos el turismo y la pesca, que son los motores de nuestro estado. Incluso, la investigadora señala que ver a un equinodermo es presenciar un sistema hidráulico perfecto que ha sobrevivido por eras.

Finalmente, la universidad invita a la población a informarse más sobre la fauna local. En conclusión, la educación ambiental es la mejor herramienta para preservar nuestras bellezas naturales. Con estas acciones, la UABCS sigue poniendo la ciencia al alcance de todos para que aprendamos a convivir con el mar sin dañarlo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México