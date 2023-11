Los equipos deportivos de Los Cabos: pasión, historia y futuro

El deporte es identidad y cada lugar necesita de equipos a los cuales aferrarse y sentir sus colores que lo motiven a uno a portar la playera con orgullo jornada a jornada en los estadios que les corresponden, en noches llenas de emoción y expectativa de ver a los tuyos triunfar frente a sus oponentes. Con todo eso entendido, a continuación te expondremos la historia de los equipos que radican en la región, así como sus características más importantes.

Los Cabos United

Fundado en el 2022, Los Cabos United es la escuadra representativa del municipio en materia futbolística y el proyecto fue creado por Grupo ISMX y cuenta, en la directiva, con grandes íconos de la disciplina, entre ellos, a Hugo Salcedo, como presidente; a Jorge Campos, como embajador internacional y a Rodrigo “Pony” Ruiz, director técnico de la plantilla.

Los Cabos United forma parte de la Liga Premier, la cual se traduce como la tercera división del balompié mexicano y, desde su creación, este equipo ha sido un recurso de entretenimiento para muchas familias que cada 2 semanas visitan el Don Koll con ganas de gritar goles o bien, de enfurecerse cuando las cosas no salen como quieren.

La porra Pericue es un elemento esencial en los componentes que conforman a Los Cabos United y este grupo de personas no se ha perdido ningún solo juego en casa, abarrotando siempre el inmueble, llevando instrumentos y cantando minuto a minuto hasta que la garganta no les da para más. Estos hinchas son fieles hasta la muerte y los futbolistas lo agradecen siempre al término de cada cotejo cuando se acercan a la tribunas.

A pesar de ser un equipo muy joven, Los Cabos United pueden presumir en su haber a jugadores de alto calibre como Jorge “Tochi” Cruz, quien fue campeón con los Tigres o Giovanni Soto, canterano de las Águilas del América.

Bucaneros de Los Cabos

El rey de los deportes también ha llegado a Los Cabos en modalidad profesional y Bucaneros de Los Cabos, al igual que Los Cabos United, se fundó en el 2022 y cuenta con Iván Ahumada como presidente,quien es un entregado de la disciplina y decidió gestionar esta novena para el beneficio de los habitantes del municipio.

Bucaneros juega en la Liga Norte de México y posee un escudo e historia enfocada a los piratas junto con sus colores representativos que son blanco, azul y negro en sus casacas que se han vendido con facilidad al tener diseños sencillos, pero atractivos.

Actualmente, este equipo de béisbol se encuentra inactivo ya que el campeonato dio por cancelada la temporada 2023. El mismo presidente ha confirmado que el barco no ha caído y se trabaja arduamente por volver al Estadio Leonardo Gastelum en Cabo San Lucas a partir del 2024.

Peloteros como Lázaro Alonso, Elvin Liriano, Sergio Barthelemy y Jesús Sánchez se robaron el corazón de las gradas con excelentes juegos sobre el diamante. Cada serie se vivía con fervor y las familias no fallaban a la cita en un ambiente totalmente controlado, pero familiar y sin dificultades.

Choyeros de San José del Cabo

El baloncesto no podía faltar y Choyeros de San José del Cabo es la institución deportiva más antigua del listado al tener una vigencia desde el año 2020; su casa es el Auditorio Municipal Fernando Cota Sandez en la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, lugar donde acogen a la población cabeña durante los juegos en casa.

Choyeros de San José del Cabo forma parte del Circuito de Baloncesto del Pacífico, mejor conocido como Cibapac. Esta liga profesional es impulsora de la juventud y obliga a cada quintenta a darle fogueo a aquellos talentos junto con refuerzos nacionales y extranjeros.

La última temporada de este plantel fue para el olvido al sembrar un sinfín de derrotas, sin embargo, esos pocos triunfos supieron a gloria y se forjaron grandes rivalidades en contra de Guaycuras de La Paz o Pelícanos de Cabo San Lucas. Los dribbles, puntos de 3 y faltas eran parte del espectáculo en cada juego y los gritos nunca podían faltar para agregarle sabor al asunto.

Por último, Choyeros tuvo la oportunidad de tener a grandes basquetbolistas como CJ Williamson, Hugo Portal, Amner Ayala y Nigel Jones. Lamentablemente, todos los mencionados emigraron a otras escuadras por distintas circunstancias y sus ausencias afectaron el rumbo del equipo.

La cantidad de equipos representativos en Los Cabos es poca, no obstante, la calidad es inmensa y la historia que cada uno está escribiendo no puede pasar desapercibida. Años atrás no contábamos con nadie a quién respaldar pero el tiempo ha pasado y con ello, personas creativas y visionarias han decidido establecer estos proyectos que han llegado a cambiar el panorama.

GC