Semana de vida o muerte: Equipos mexicanos definen su futuro en la Concachampions

El torneo de clubes más importante de la región entra en una fase crítica. En primer lugar, esta semana se disputan los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. Asimismo, los cinco representantes de México —América, Monterrey, Tigres, Pumas y Cruz Azul— saltarán a la cancha con la misión de mantener la hegemonía de la Liga MX sobre la MLS y los equipos centroamericanos.

La situación más dramática la vive el conjunto de la UNAM. De hecho, los Pumas necesitan remontar un doloroso 4-1 sufrido en la ida ante el San Diego FC. Debido a esto, los universitarios requieren ganar por 3-0 en el Olímpico Universitario para avanzar de forma directa. Por otro lado, el Monterrey de André-Pierre Gignac (en el papel de favorito regional) llega con un empate 1-1 ante el Xelajú de Guatemala, por lo que el BBVA deberá ser una fortaleza para evitar sorpresas.

Calendario de los Partidos de Vuelta

Fecha y Hora Partido Sede Estado de la Serie Mar 10 feb, 19:00 h Pumas vs San Diego FC C. Universitaria Pumas pierde 1-4 Mar 10 feb, 20:00 h Tigres vs Forge FC El Volcán Tigres es amplio favorito Mié 11 feb, 18:00 h América vs Olimpia Estadio Azteca América lidera 2-1 Mié 11 feb, 20:00 h Monterrey vs Xelajú Estadio BBVA Global empatado 1-1 Jue 12 feb, 18:00 h Cruz Azul vs Vancouver Estadio Azteca Cruz Azul lidera 3-0

América y Cruz Azul: Por el trámite en el Azteca

Por otro lado, las escuadras capitalinas parecen tener un panorama más despejado. Por ejemplo, la Máquina de Cruz Azul llega con una cómoda ventaja de 3-0 sobre el Vancouver Langley, lo que les permitiría rotar jugadores. Sin embargo, el América no debe confiarse; aunque ganaron 2-1 en la ida, enfrentan al Olimpia de Honduras, un rival histórico que siempre suele complicar los partidos con su juego físico. Por esta razón, André Jardine mandará a lo mejor de su arsenal para evitar cualquier susto.

La supremacía de la Liga MX en juego

Sin duda, el desempeño de estos días marcará el rumbo de la competencia. No obstante, la presión es alta, ya que México busca recuperar la corona absoluta de la región. En resumen, Tigres, con un 83.9% de probabilidad de triunfo en casa ante el Forge de Canadá, parece tener el boleto más seguro. De igual forma, se espera que el Estadio BBVA y el Olímpico Universitario registren grandes entradas para apoyar a sus equipos en esta aventura internacional.

Finalmente, los ganadores de estas series avanzarán a los octavos de final, acercándose un paso más al Mundial de Clubes. En conclusión, la Concachampions 2026 no da tregua y esta semana definirá quiénes son los verdaderos candidatos al título. Con estas acciones, los clubes mexicanos buscan demostrar que, a pesar del crecimiento de la MLS, el fútbol azteca sigue siendo el “Rey” de la Concacaf.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México