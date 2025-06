“Erick” ya es tormenta tropical; conoce su trayectoria EN VIVO

La madrugada de este martes 17 de junio, la depresión tropical Cinco-E evolucionó y dio origen a la tormenta tropical “Erick”, en aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema continúa avanzando con fuerza y amenaza con provocar condiciones peligrosas en varios estados del sur y sureste de México al convertirse en huracán.

En su más reciente actualización de las 06:00 horas, el SMN informó que el centro del ciclón tropical se localizaba a 325 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas, y a 695 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, Guerrero.

Asimismo, presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 19 km/h.

Como resultado de los desprendimientos nubosos generados por el sistema, se mantiene el pronóstico de lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Puebla, y fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Tabasco.

Además de las precipitaciones, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 km/h, así como oleaje elevado, de 2.5 a 3.5 metros de altura, especialmente en las costas de Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar deslaves, crecidas en ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas. Por ello, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los reportes del SMN.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, en colaboración con el SMN, advirtió que la tormenta podría intensificarse rápidamente y alcanzar fuerza de huracán mayor en las próximas horas, mientras se aproxima a la costa sur de México.

De hecho, se mantienen zonas de vigilancia por efectos de huracán desde Bahías de Huatulco, Oaxaca, hasta Punta Maldonado, Guerrero, así como una zona de vigilancia por tormenta tropical desde Salina Cruz hasta Bahías de Huatulco, ambas en el estado de Oaxaca.

6/17 9am CST #Erick is forecast to rapidly intensify, and could be near major hurricane strength as it approaches the coast of southern #Mexico early Thursday. #Hurricane Warnings have been issued. Life-threatening flash flooding and mudslides are possible in Oaxaca & Guerrero pic.twitter.com/XnY1aTSBkZ

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 17, 2025