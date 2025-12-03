Ernestina Godoy, ¿Quién es la nueva fiscal ratificada por el Senado?

El Senado de la República designó este martes a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras una votación en la que se alcanzó mayoría calificada, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La decisión se convirtió en uno de los movimientos institucionales más relevantes del nuevo gobierno federal.

El pleno emitió un total de 127 sufragios: 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, respaldos que provinieron principalmente de las bancadas de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano. Legisladores del PRI y PAN encabezaron los votos negativos.

Una vez confirmados los resultados, Ernestina Godoy acudió al salón de sesiones para rendir protesta, recibir su constancia de nombramiento y asumir formalmente la conducción de la FGR. Integrantes de la Cámara alta señalaron que el relevo debía garantizar continuidad institucional y fortalecer la procuración de justicia en el país.

Durante la discusión, algunos senadores afirmaron que Ernestina Godoy Ramos representaba “una figura con experiencia jurídica y administrativa”, aunque aclararon que dichas expresiones eran opiniones emitidas en tercera persona del singular.

La nueva fiscal fue incluida en la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojórquez Beltrán. Su designación se concretó después de fungir como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República desde finales de noviembre.

Antes de esta elección, Ernestina Godoy se había desempeñado como consejera Jurídica de la Presidencia durante el primer año del actual gobierno federal. También fue fiscal de la Ciudad de México, además de dirigir la extinta Procuraduría General de Justicia capitalina en 2018.

Originaria de la Ciudad de México, nacida el 17 de enero de 1954, la nueva titular de la FGR es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una trayectoria vinculada a la defensa de derechos humanos, el litigio y la procuración de justicia.

A lo largo de su carrera, impulsó investigaciones sobre violencia de género, delitos de alto impacto y redes inmobiliarias irregulares, además de promover una reestructuración interna en la fiscalía capitalina. También ha tenido una presencia parlamentaria relevante, al haber sido diputada local, diputada federal y coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

En 2024 obtuvo un escaño en el Senado de la República, en fórmula con Omar García Harfuch, tras alcanzar el 54.3% de los votos en la capital. Con su ratificación, inicia un nuevo periodo al frente de la procuración de justicia federal.