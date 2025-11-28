Ernestina Godoy: trayectoria y antecedentes de la abogada que asumió la FGR

Ernestina Godoy Ramos, abogada egresada de la UNAM y figura con larga trayectoria en el servicio público, encabeza actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) como encargada de despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Su carrera combina experiencia legislativa, trabajo en áreas de derechos humanos y conducción institucional en procuración de justicia.

Formación y primeros años de servicio público

Godoy estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y comenzó su carrera ligada a temas de asesoría legislativa, atención ciudadana y acompañamiento jurídico a comunidades. En sus primeros años trabajó con organizaciones sociales y más tarde se integró a cargos dentro de la administración pública capitalina.

Trayectoria legislativa

A lo largo de su carrera ha sido diputada local y diputada federal. En ambas cámaras participó en la elaboración y revisión de iniciativas en materia penal, derechos humanos y fortalecimiento institucional. También formó parte de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, donde impulsó reformas relacionadas con justicia y seguridad pública.

Experiencia en procuración de justicia

En diciembre de 2018 fue nombrada Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Con la transformación de la institución, se convirtió en la primera Fiscal General de Justicia de la capital a partir de 2020, etapa en la que encabezó la transición hacia un nuevo modelo de autonomía local.

Su gestión se centró en modernizar procesos internos, fortalecer la atención a víctimas y ampliar las capacidades de investigación de la fiscalía capitalina.

Lee más: Alejandro Gertz Manero dejó a Ernestina Godoy temporalmente en su lugar

Cargo en el Gobierno Federal

Posteriormente se integró al Gobierno de México como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. Desde ese espacio revisó proyectos de reforma, dictámenes y propuestas de carácter constitucional y reglamentario, además de acompañar iniciativas enviadas al Congreso.

Responsabilidad actual en la FGR

Tras la salida del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, Godoy quedó al mando de la FGR como encargada de despacho. El nombramiento deriva de la posición que ocupaba dentro de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que asume temporalmente la conducción institucional conforme a la ley.

Su papel actual consiste en dar continuidad a las investigaciones, coordinar a las áreas operativas y garantizar la estabilidad administrativa mientras el Senado define a la nueva persona titular.