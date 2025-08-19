Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en Guadalajara

El mundo de la música regional mexicana se vistió de luto tras informarse del fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista y dueño del grupo Enigma Norteño, quien presuntamente fue asesinado en un ataque armado registrado en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el hecho ocurrió en la colonia Arenales Tapatíos del municipio de Zapopan, donde dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon contra tres personas. Entre las víctimas se encontraba Ernesto Barajas, quien perdió la vida de manera inmediata junto con uno de sus acompañantes, mientras que otra persona resultó lesionada.

La noticia fue difundida inicialmente por la cuenta especializada en espectáculos “Chamonic”, la cual señaló que la muerte del artista podría estar vinculada con un ajuste de cuentas, recordando que tiempo atrás se le advirtió abandonar Culiacán, ciudad donde residía antes de cambiarse a Jalisco.

Fuentes estatales revelaron que el ataque ocurrió cuando el cantante acudía a una pensión de automóviles. Durante el ataque, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que viajaba, dejando un saldo mortal que conmocionó a la industria musical.

Cabe destacar que Ernesto Barajas había sido amenazado en 2023 mediante una narcomanta atribuida a un grupo del crimen organizado. En aquel entonces, el vocalista optó por disminuir su exposición pública y mantener un perfil bajo en sus redes sociales.

Hasta el momento, familiares de Ernesto Barajas y representantes de Enigma Norteño no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. En las redes sociales del artista, la última publicación se registró más de 12 horas antes del atentado, lo que incrementó la sorpresa entre sus seguidores.