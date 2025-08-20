Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 19 de Agosto, 2025
HomeSeguridadAdemás de Ernesto Barajas, otro hombre murió en ataque al líder de Enigma Norteño
Seguridad

Además de Ernesto Barajas, otro hombre murió en ataque al líder de Enigma Norteño

El vocalista de Enigma Norteño fue baleado en Zapopan. Ernesto Barajas fue asesinado en una pensión de automóviles
Adolfo Torres
19 agosto, 2025
0
21
Ernesto Barajas, otro hombre murió en ataque de Enigma Norteño

Además de Ernesto Barajas, vocalista y dueño del grupo Enigma Norteño, otra persona murió y una más resultó herida tras un violento ataque armado registrado en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con reportes preliminares, los agresores dispararon con arma de fuego contra el cantante y sus acompañantes, dejando un saldo de dos muertos y una mujer lesionada.

El hecho se registró en una pensión de automóviles ubicada en la colonia Arenales Tapatíos. Según la policía municipal, dos sujetos que viajaban en motocicleta se aproximaron al lugar y realizaron múltiples disparos contra el vehículo donde se encontraba el artista. En el sitio falleció Ernesto Barajas y otro hombre que lo acompañaba, mientras que una mujer resultó herida en una pierna.

Fuentes estatales confirmaron que la víctima mortal que acompañaba al intérprete no fue identificada de inmediato, mientras que la lesionada fue trasladada a un hospital cercano bajo resguardo policial. Los responsables del ataque huyeron de la escena y hasta el momento no se reportan detenidos.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Peritos en la escena recabaron casquillos percutidos y revisaron las cámaras de seguridad de la zona para rastrear la ruta de escape de los sicarios.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAsesinatoAtentadoZapopan
Articulo anterior

Shakira y Antonio de la Rúa cenan juntos, ¿habrá reconciliación?

Siguiente articulo

México se consolida como el segundo destino más visitado del continente americano