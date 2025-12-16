Ernesto Ibarra afirma no haber sido notificado sobre el rechazo de su afiliación a Morena
A través de redes sociales se difundió de manera extraoficial que la Comisión Evaluadora de Incorporaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena negó el registro de afiliación de Ernesto Ibarra Montoya, ex candidato a la alcaldía de Los Cabos, tras analizar su reciente solicitud de ingreso al partido.
Por su parte, Ibarra Montoya declaró en un video publicado en redes sociales que hasta el momento no ha sido notificado oficialmente y que solo se ha enterado de la situación por publicaciones en medios de comunicación.
“Me estoy enterando de las notas que salen en los medios que fui rechazado por el partido Morena. Hasta el día de hoy no me han notificado. Solo me he enterado en los puros mitotes que salen en las notas”, señaló el ex candidato.
Ibarra Montoya indicó que solicitará a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, Karina González Gavarain, que le informe oficialmente sobre la situación, y advirtió que actuará legalmente si es necesario.
“Lo más importante es que veo a muchas personas preocupadas; les quiero decir que estén tranquilas, ya que no voy a cambiar mi forma de sentir y pensar. Me queda claro que esto no es en contra del doctor Ibarra. Ratifico todo mi apoyo a Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, y sobre todo a mi amiga Milega Quiroga”, agregó.
El ex diputado federal y local reafirmó su respaldo a figuras clave del partido, incluyendo a Claudia Sheinbaum y a la alcaldesa de La Paz, Milega Quiroga, quien es señalada como posible candidata a la gubernatura de Baja California Sur en 2027.
