La erosión de las playas cada año es más agresivo en Playa del Carmen

La pérdida acelerada de los arenales en Playa del Carmen se ha convertido en un foco rojo para el turismo del Caribe mexicano, al poner en riesgo al principal atractivo que sostiene la llegada de visitantes nacionales e internacionales: sus playas. El fenómeno, agravado por la erosión y el impacto recurrente del sargazo, ya genera preocupación entre empresarios y actores clave del sector.

La dependencia del modelo turístico tradicional sigue siendo contundente. A pesar de los esfuerzos por promover cenotes, comunidades mayas y turismo alternativo, alrededor del 95 por ciento de los visitantes continúa eligiendo Playa del Carmen motivado por el sol y la playa, lo que deja en evidencia la fragilidad del destino ante la degradación de su litoral.

La advertencia desde el sector empresarial ha sido clara. Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Comisión de Turismo y coordinador de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales en el Sureste, ha señalado que el centro de Playa del Carmen carece hoy de playas en condiciones óptimas, una situación que amenaza directamente la competitividad del destino frente a otros polos turísticos del Caribe.

El avance del problema no es reciente ni aislado. En los últimos años, la erosión costera ha progresado de forma acelerada, impulsada por fenómenos naturales, cambios en las corrientes marinas y la presión constante del sargazo, lo que ha reducido de manera visible la franja de arena en varios puntos estratégicos de la ciudad.

La diversificación turística, aunque necesaria, no ha sido suficiente para compensar la pérdida del producto principal. El impulso a experiencias culturales, visitas a comunidades y recorridos por cenotes ha permitido ampliar la oferta, pero no sustituye el valor económico y simbólico de las playas para un destino que se consolidó bajo ese modelo.

La urgencia, coinciden empresarios, es priorizar la recuperación integral de los arenales. El tratamiento de playas, la restauración costera y la planeación a largo plazo se han vuelto indispensables si se busca sostener la llegada de turistas y evitar una caída en la ocupación hotelera y el consumo local.

Desde el sector privado ya se ha lanzado un llamado directo a las autoridades municipales, estatales y federales para acelerar, a partir de 2026, los planes de recuperación de playas en Quintana Roo. La demanda responde al avance visible de la erosión en distintos puntos del estado, que amenaza no solo a Playa del Carmen, sino a otros destinos clave.

La situación coloca al turismo de Quintana Roo ante una decisión estratégica. Mantener la competitividad del Caribe mexicano dependerá, en buena medida, de la capacidad para rescatar y proteger sus playas, sin descuidar la diversificación, pero entendiendo que el atractivo natural sigue siendo el motor central de su economía turística.

