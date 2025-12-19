Colgar llamadas spam sin contestar puede causar más problemas, aquí te decimos la razón

Las llamadas spam se han convertido en una molestia diaria para millones de personas, pero colgar de inmediato sin responder podría no ser la mejor decisión. Especialistas en seguridad digital advierten que este hábito, aunque parece lógico, puede generar más llamadas no deseadas y aumentar el riesgo de fraudes telefónicos.

El problema comienza cuando una llamada entra y el usuario la rechaza sin contestar. Para muchos sistemas automatizados que usan los estafadores, esa acción confirma que el número está activo y que hay alguien del otro lado. En lugar de eliminar el número de sus listas, los delincuentes lo marcan como “válido”, lo que provoca que aumenten los intentos de contacto.

Otro punto importante es que muchas de estas llamadas provienen de sistemas automáticos que buscan detectar respuestas humanas. Al colgar de inmediato, el sistema puede interpretar la acción como una señal positiva y programar nuevas llamadas, incluso desde diferentes números, lo que complica aún más bloquearlas.

En contraste, permitir que la llamada vaya al buzón de voz o utilizar filtros automáticos del teléfono puede ser más efectivo. Estas opciones reducen la interacción directa con los sistemas de spam y disminuyen la probabilidad de que el número sea identificado como activo para futuros intentos.

Además, algunos expertos recomiendan no devolver llamadas perdidas de números desconocidos. En ciertos casos, se trata de esquemas diseñados para que la persona devuelva la llamada y sea conectada a líneas con cargos elevados o a intentos de robo de información personal.

Ante este panorama, el uso de herramientas de bloqueo, aplicaciones de identificación de llamadas y la configuración adecuada del teléfono se han vuelto medidas clave. Estas funciones permiten detectar números sospechosos, filtrar llamadas no deseadas y reducir el impacto del spam telefónico en la vida diaria.

Finalmente, mantener hábitos simples como no contestar números desconocidos, no proporcionar información personal por teléfono y revisar las opciones de seguridad del dispositivo puede marcar la diferencia. La prevención sigue siendo la mejor defensa frente a un problema que no deja de crecer.

