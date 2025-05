Impresionante erupción volcánica en el Kilawea de Hawái (Video)

La más reciente erupción volcánica del Kilauea inició a finales de la semana pasada dentro del cráter Halemaʻumaʻu, donde la lava brotó desde dos respiraderos situados en el suroeste de la caldera. El respiradero norte alcanzó alturas de hasta 300 metros, mientras que el sur llegó a los 70 metros, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). A pesar de su fuerza inicial, la actividad comenzó a disminuir el domingo por la tarde, aunque la incandescencia persistente sugiere que el fenómeno no ha concluido del todo.

