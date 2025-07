“Mi hijo es inocente”: Reaparece Julio César Chávez tras la detención de su hijo en EEUU

“Mi hijo es inocente”: así se pronunció Julio César Chávez ante la prensa tras haberse reportado la detención de su hijo, Julio César Chávez Jr., en Los Ángeles, California, el pasado 2 de julio.

Visiblemente afectado, Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo frente a las graves acusaciones que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa y actos de violencia ordenados por Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de sicarios de “Los Chapitos”.

En un breve encuentro con la prensa, Julio César Chávez, con tono firme, pero cargado de preocupación, expres que confía que se pueda comprobar la inocencia de su hijo:

“Lo queremos hacer de forma tranquila. Ya tengo un comunicado. Ahorita no puedo hablar. ¿Cómo voy a estar? ¡Preocupado me tiene!, pero tranquilo me tiene, porque mi hijo es inocente”.