¡Es muy fácil! Pasos para inscribirte a la 3ra carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026

Ahora es más fácil que nunca el inscribirte a la tercera carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026, ya que el proceso lo puedes hacer desde tu tablet, computadora o celular.

Con la finalidad de hacerte el proceso más fácil, este año CPS Media ha creado un formulario digital en el cual puedes ingresar a través de ESTE LINK o escaneando con tu celular el QR que te dejaremos más abajo.

Una vez estés en el formulario deberás responder cinco preguntas básicas, las cuales nos permitirá llevar un mejor registro de los artículos que CPS deberá adquirir para hacerte entrega de un kit deportivo previo al día de la carrera.

Los datos solicitados son: tu nombre, sexo, talla de playera, kilómetros que caminarás, trotaras o correrás (2.5 o 5 kilómetros) y medio de contacto (correo electrónico y celular).

Una vez que llenes todos tus datos en el formulario de inscripción, no olvides dar clic en el botón Enviar que está al final para que con ello quede registrada tu inscripción a la Tercera Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026.

¿Dónde y cuándo será la carrera CPS Media La Paz 2026?

La 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz 2026 está programada para el próximo domingo 25 de enero, por lo que se invita de una vez a que vayas preparando tu atuendo deportivo y los tenis para participar, además de tu mascota, ya que, ¡somos una carrera pet friendly!

El arranque de la carrera será a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc y se extenderá a lo largo del malecón de La Paz hasta llegar al IMSS viejo para retornar al punto original, donde cruzarán la meta.

