Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
HomeLa Paz¡Es muy fácil! Pasos para inscribirte a la 3ra carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026
La Paz

¡Es muy fácil! Pasos para inscribirte a la 3ra carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026

Ahora es más fácil inscribirte a la tercera carrera con causa CPS Media "El Florido" La Paz 2026; aquí te decimos cómo hacerlo
28 diciembre, 2025
0
21
Carrera CPS Media, Los Cabos 2025

Ahora es más fácil que nunca el inscribirte a la tercera carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026, ya que el proceso lo puedes hacer desde tu tablet, computadora o celular.

Con la finalidad de hacerte el proceso más fácil, este año CPS Media ha creado un formulario digital en el cual puedes ingresar a través de ESTE LINK o escaneando con tu celular el QR que te dejaremos más abajo.

Una vez estés en el formulario deberás responder cinco preguntas básicas, las cuales nos permitirá llevar un mejor registro de los artículos que CPS deberá adquirir para hacerte entrega de un kit deportivo previo al día de la carrera.

Los datos solicitados son: tu nombre, sexo, talla de playera, kilómetros que caminarás, trotaras o correrás (2.5 o 5 kilómetros) y medio de contacto (correo electrónico y celular).

QR PARA ESCANEAR E INSCRIBIRTE A LA 3RA CARRERA CPS MEDIA “EL FLORIDO” LA PAZ 2026

QR PARA ESCANEAR E INSCRIBIRTE A LA 3RA CARRERA CPS MEDIA “EL FLORIDO” LA PAZ 2026

Una vez que llenes todos tus datos en el formulario de inscripción, no olvides dar clic en el botón Enviar que está al final para que con ello quede registrada tu inscripción a la Tercera Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026.

FLAYER DE LA TERCERA CARRERA CPS MEDIA "EL FLORIDO" LA PAZ 2026

¿Dónde y cuándo será la carrera CPS Media La Paz 2026?

La 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz 2026 está programada para el próximo domingo 25 de enero, por lo que se invita de una vez a que vayas preparando tu atuendo deportivo y los tenis para participar, además de tu mascota, ya que, ¡somos una carrera pet friendly!

El arranque de la carrera será a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc y se extenderá a lo largo del malecón de La Paz hasta llegar al IMSS viejo para retornar al punto original, donde cruzarán la meta.

Autor

  • Carolina Solis

    Soy LCyM. Carolina Solís, periodista desde el 2011. Trabajé en el periódico DEBATE (www.debate.com.mx) y actualmente laboro como directora de noticias para el grupo CPS Media (cps.media), el cual cuenta con los diversos medios de noticias y entretenimiento: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCarrera CPS MediaCPS Media
Articulo anterior

Los Tigres del Norte se roban show al aparecer HOY en Los ...

Siguiente articulo

Siete detenidos por patrullas clonadas en Chiapas; eran utilizadas por células delictivas ...