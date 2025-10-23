Escándalo en la NBA: arrestan a Chauncey Billups y Terry Rozier por presuntas apuestas ilegales

Detenciones que sacuden al deporte profesional

La NBA enfrenta uno de sus mayores escándalos en décadas. Este jueves, las autoridades arrestaron al entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y al escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, por su presunta participación en una red de apuestas ilegales y manipulación de resultados deportivos. El FBI y la Fiscalía de Nueva York dieron a conocer los detalles del caso.

Chauncey Billups, exestrella de los Detroit Pistons y miembro del Salón de la Fama, habría participado en partidas de póquer amañadas organizadas por grupos mafiosos.

Mientras tanto, Terry Rozier y el exjugador Damon Jones enfrentan acusaciones por usar información confidencial sobre atletas y equipos para favorecer apuestas.

El fiscal federal Joseph Nocella calificó el caso como “una de las conspiraciones más descaradas desde la legalización del juego en línea”. Según sus declaraciones, los implicados lograron estafar millones de dólares mediante sistemas de fraude digital.

Trampas digitales y partidas amañadas

El FBI explicó que los organizadores usaban barajadoras manipuladas, cartas con códigos de barras y cámaras ocultas para controlar el desarrollo de las partidas. La comisaria Jessica Tisch señaló que los jugadores creían competir en condiciones justas, pero en realidad fueron víctimas de fraude durante años.

Billups, de 49 años, habría sido una figura clave en la operación. Participó en eventos privados donde se apostaban cientos de miles de dólares por partida.

Rozier, acusado de alterar un partido

Las autoridades también acusan a Terry Rozier de filtrar información sobre su estado físico para beneficiar apuestas deportivas. En marzo de 2023, cuando aún jugaba con los Charlotte Hornets, avisó a sus cómplices que saldría de un partido por una supuesta lesión. Esa jugada generó más de 200 mil dólares en ganancias ilegales.

Su abogado, James Trusty, negó las acusaciones y aseguró que Rozier no participa en apuestas. “Terry peleará para limpiar su nombre”, afirmó.

La liga confirmó que colabora con las autoridades. Este nuevo caso se suma al escándalo de Jontay Porter, expulsado de por vida en 2024 por apostar sobre su propio rendimiento. También se relaciona con la detención de Gilbert Arenas, arrestado en julio por organizar partidas ilegales en Los Ángeles.

Billups dirigió a Portland la noche anterior a su arresto. Fue una figura respetada en su generación y se retiró como jugador en 2014. Rozier, de 31 años, ha sido un anotador constante durante 11 temporadas y actualmente se recupera de una lesión en el tendón de la corva.

Advertencia federal: “Las reglas son claras”

El fiscal Nocella advirtió que este tipo de casos ponen en riesgo la integridad del deporte profesional. También anunció que reforzarán la vigilancia sobre las apuestas deportivas en Estados Unidos.

“Ningún jugador o miembro de un equipo de la NBA puede apostar en partidos de la liga. Las consecuencias serán ejemplares”, declaró.

Mientras la investigación avanza, la NBA enfrenta una nueva crisis de credibilidad justo cuando inicia una temporada que prometía ser una de las más competitivas en años.