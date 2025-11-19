Escándalo Miss Universo: Dos jueces dimiten tras graves acusaciones de amaño y fraude

La controversia en Miss Universo 2025 se centra en la renuncia de dos jueces y graves acusaciones de manipulación, a pocos días de la final programada para el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia.

Denuncia de votación secreta

El juez que detonó el escándalo fue el músico franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció el martes pasado. Harfouch denunció un presunto fraude y una votación secreta realizada dos días antes de la final para preseleccionar a 30 finalistas de entre las 136 concursantes. Afirmó que esta votación ilegítima fue llevada a cabo por un “jurado improvisado” con conflicto de intereses debido a relaciones personales con algunas candidatas. Harfouch se sintió “engañado y utilizado públicamente” y ha consultado a abogados en Nueva York para presentar una denuncia formal por fraude, corrupción y abuso de poder contra la organización.

Horas después, el exfutbolista francés Claude Makélélé también anunció su retiro del jurado, citando “razones personales imprevistas”.

Niega la manipulación

La Organización Miss Universo refutó las afirmaciones de Harfouch en un comunicado, negando la existencia de una votación secreta o de grupos externos autorizados para seleccionar a las finalistas. La organización sugirió que Harfouch pudo haber “tergiversado” el programa. “Beyond the Crown”, una iniciativa independiente que evalúa proyectos sociales y cuenta con su propio comité de selección. Finalmente, Miss Universo aceptó la renuncia de Harfouch y lo excluyó del certamen.