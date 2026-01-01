Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 31 de Diciembre, 2025
HomeBCSEscándalos políticos marcan a Baja California Sur en 2025
BCS

Escándalos políticos marcan a Baja California Sur en 2025

Escándalos políticos, procesos judiciales y contrataciones bajo la lupa marcaron la agenda pública de Baja California Sur durante 2025.
31 diciembre, 2025
0
25
Escándalos BCS 2025

Foto: Especial

La política en Baja California Sur (BCS) ha estado marcada durante 2025 por escándalos judiciales, contratos cuestionados y controversias éticas de funcionarios y exfuncionarios.

Procesos judiciales contra exfuncionarios de BCS

Actualmente, 18 exservidores públicos de BCS enfrentan procesos judiciales. Entre los casos más relevantes están:

  • Óscar “N”, exalcalde de Los Cabos, y Martín “N”, ex tesorero, acusados de abuso de autoridad por simulación.

  • Isidro “N”, exsecretario de Finanzas, procesado por uso ilícito de atribuciones y facultades en el caso “Viajes Perla”, vinculado a contratos millonarios con empresas familiares durante la administración de Carlos Mendoza Davis.

Contratos con empresas sancionadas por EE. UU.

Una investigación de El Universal reveló que varias empresas mexicanas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, realizaron contratos con dependencias de BCS. Entre ellas:

  • Secretaría de Finanzas

  • Secretaría de Salud

  • Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

  • Ayuntamiento de La Paz a través de OOMSAPAS

El gobernador Víctor Castro Cosío y la alcaldesa Milena Quiroga Romero afirmaron desconocer estas contrataciones, que generaron cuestionamientos sobre la supervisión y transparencia en la administración pública.

Controversias recientes de políticos locales

El gobernador Castro Cosío también fue criticado tras asistir a un juego de béisbol en San Diego, Estados Unidos, en el  Petco Park, con boletos cuyo valor supera los 17 mil pesos mexicanos, en medio de un contexto de inseguridad y percepción de gasto excesivo en BCS.

LEE MÁS: Gobierno de BCS busca mediar conflicto entre transportadoras y taxistas en Los Cabos

Otros episodios destacados incluyen:

  • Sergio Polanco Salaices, diputado local, captado en video haciendo un comentario misógino que generó polémica en medios y redes sociales.

  • Ernesto Ibarra Montoya, político vinculado a Morena, cuya cercanía con la alcaldesa Milena Quiroga Romero generó controversia debido a su historial de cambios de partido y su influencia en la política local.

Impacto y percepción pública

Estos escándalos políticos en Baja California Sur 2025 reflejan tensiones en la administración pública y cuestionamientos sobre ética, transparencia y uso de recursos. La combinación de procesos judiciales, contrataciones polémicas y conductas controvertidas ha captado la atención de medios nacionales e internacionales.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBaja California SurEscándalos Políticos
Articulo anterior

Éxitos musicales del 2025 para escuchar en tu fiesta de fin año

Siguiente articulo

¿Por qué es tan importante donar pañales para el asilo mediante la ...