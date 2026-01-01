Escándalos políticos marcan a Baja California Sur en 2025

La política en Baja California Sur (BCS) ha estado marcada durante 2025 por escándalos judiciales, contratos cuestionados y controversias éticas de funcionarios y exfuncionarios.

Procesos judiciales contra exfuncionarios de BCS

Actualmente, 18 exservidores públicos de BCS enfrentan procesos judiciales. Entre los casos más relevantes están:

Óscar “N”, exalcalde de Los Cabos, y Martín “N”, ex tesorero, acusados de abuso de autoridad por simulación .

Isidro “N”, exsecretario de Finanzas, procesado por uso ilícito de atribuciones y facultades en el caso “Viajes Perla”, vinculado a contratos millonarios con empresas familiares durante la administración de Carlos Mendoza Davis.

Contratos con empresas sancionadas por EE. UU.

Una investigación de El Universal reveló que varias empresas mexicanas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, realizaron contratos con dependencias de BCS. Entre ellas:

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Salud

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

Ayuntamiento de La Paz a través de OOMSAPAS

El gobernador Víctor Castro Cosío y la alcaldesa Milena Quiroga Romero afirmaron desconocer estas contrataciones, que generaron cuestionamientos sobre la supervisión y transparencia en la administración pública.

Controversias recientes de políticos locales

El gobernador Castro Cosío también fue criticado tras asistir a un juego de béisbol en San Diego, Estados Unidos, en el Petco Park, con boletos cuyo valor supera los 17 mil pesos mexicanos, en medio de un contexto de inseguridad y percepción de gasto excesivo en BCS.

Otros episodios destacados incluyen:

Sergio Polanco Salaices , diputado local, captado en video haciendo un comentario misógino que generó polémica en medios y redes sociales.

Ernesto Ibarra Montoya, político vinculado a Morena, cuya cercanía con la alcaldesa Milena Quiroga Romero generó controversia debido a su historial de cambios de partido y su influencia en la política local.

Impacto y percepción pública

Estos escándalos políticos en Baja California Sur 2025 reflejan tensiones en la administración pública y cuestionamientos sobre ética, transparencia y uso de recursos. La combinación de procesos judiciales, contrataciones polémicas y conductas controvertidas ha captado la atención de medios nacionales e internacionales.

