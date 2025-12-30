Escoltas de alcaldesa de Ojinaga son privados de la libertad en Chihuahua

Cuatro elementos de seguridad pública municipal asignados como escoltas a la alcaldesa de Ojinaga fueron privados de la libertad mientras se desplazaban por la carretera Ojinaga–Aldama, en el estado de Chihuahua, confirmaron autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que el hecho ocurrió durante el traslado de la presidenta municipal, Lucy Marrufo, hacia Aldama, donde participaría en una reunión de seguridad. En el convoy oficial, la funcionaria viajaba en un vehículo que encabezaba la comitiva.

De acuerdo con el reporte oficial, un grupo armado interceptó la patrulla que transportaba a los escoltas, mientras la alcaldesa logró continuar su trayecto. En el lugar, los agresores sometieron a cuatro elementos, integrados por dos comandantes y dos agentes, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el reporte, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo por tierra y aire que permitió localizar la patrulla oficial abandonada en un tramo carretero cercano. La unidad presentaba indicios de una intercepción violenta, sin rastros visibles de sangre.

Las autoridades señalaron que no hay personas detenidas hasta el momento y que se mantienen acciones de búsqueda en brechas y caminos secundarios de la región, considerada estratégica por su cercanía con zonas de alta movilidad delictiva.

La alcaldesa, Lucy Marrufo, se encuentra a salvo, mientras continúan las labores de rastreo para dar con el paradero de los escoltas privados de la libertad en el municipio de Ojinaga y su conexión con Aldama.

