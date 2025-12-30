Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Diciembre, 2025
HomeSeguridadEscoltas de alcaldesa de Ojinaga son privados de la libertad en Chihuahua
Seguridad

Escoltas de alcaldesa de Ojinaga son privados de la libertad en Chihuahua

En Chihuahua, escoltas de alcaldesa fueron privados de la libertad en carretera Ojinaga–Aldama por un grupo armado
29 diciembre, 2025
0
19
Chihuahua, escoltas alcaldesa de Ojinaga privados de la libertad

Cuatro elementos de seguridad pública municipal asignados como escoltas a la alcaldesa de Ojinaga fueron privados de la libertad mientras se desplazaban por la carretera Ojinaga–Aldama, en el estado de Chihuahua, confirmaron autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que el hecho ocurrió durante el traslado de la presidenta municipal, Lucy Marrufo, hacia Aldama, donde participaría en una reunión de seguridad. En el convoy oficial, la funcionaria viajaba en un vehículo que encabezaba la comitiva.

De acuerdo con el reporte oficial, un grupo armado interceptó la patrulla que transportaba a los escoltas, mientras la alcaldesa logró continuar su trayecto. En el lugar, los agresores sometieron a cuatro elementos, integrados por dos comandantes y dos agentes, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el reporte, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo por tierra y aire que permitió localizar la patrulla oficial abandonada en un tramo carretero cercano. La unidad presentaba indicios de una intercepción violenta, sin rastros visibles de sangre.

Las autoridades señalaron que no hay personas detenidas hasta el momento y que se mantienen acciones de búsqueda en brechas y caminos secundarios de la región, considerada estratégica por su cercanía con zonas de alta movilidad delictiva.

La alcaldesa, Lucy Marrufo, se encuentra a salvo, mientras continúan las labores de rastreo para dar con el paradero de los escoltas privados de la libertad en el municipio de Ojinaga y su conexión con Aldama.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasChihuahaEscoltaPrivación de la libertad
Articulo anterior

Al menos seis muertos en accidente automovilístico en Nayarit

Siguiente articulo

Martes de Frescura en Walmart este 30 de diciembre de 2025