Escoltas de Carlos Manzo detenidos en medio de investigación por su muerte

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la detención de siete escoltas de Carlos Manzo, arrestados en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR), el Ejército y la Guardia Nacional, bajo la sospecha de participación por omisión en el homicidio calificado del exalcalde.

Las acusaciones se basan en que los escoltas no actuaron para proteger a Manzo durante el atentado ocurrido el pasado 1 de noviembre, en la plaza principal de Uruapan, durante las celebraciones del Festival de las Velas. Tras su captura, los siete servidores públicos fueron trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” para enfrentar el proceso legal.

El señalamiento más grave es el de homicidio calificado por omisión: la Fiscalía argumenta que los escoltas tenían el deber de actuar y no lo hicieron cuando Manzo fue atacado. Este tipo de cargo implica que su inacción podría haber facilitado o permitido el asesinato, lo que ha encendido la polémica política y mediática.

Algunos familiares del exalcalde han expresado su indignación. El hermano de Carlos Manzo, Juan, señaló públicamente que en al menos tres ocasiones su hermano fue llevado de regreso al mismo punto donde finalmente fue ejecutado, lo que para él sugiere fallas graves o incluso posible complicidad de la escolta.

Este episodio añade complejidad a la investigación sobre la muerte de Carlos Manzo, ya que además de detener al supuesto agresor y al presunto autor intelectual, ahora se cuestiona el desempeño de sus propios guardaespaldas. La acción apunta no solo a esclarecer el crimen, sino también a someter a escrutinio las dinámicas de poder, seguridad institucional y posibles negligencias dentro del entorno político de Michoacán.