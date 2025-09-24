Escoltas de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, son atacados

La tarde de este martes, dos escoltas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron agredidos a balazos mientras circulaban en una camioneta Jeep Cherokee blanca al sur de Culiacán. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, uno de los agentes resultó lesionados de gravedad y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado se reporta como crítico.

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió sobre el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán, cuando los elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron sorprendidos por civiles armados. El Grupo Interinstitucional acudió al lugar para restablecer el orden y controlar la situación. Durante el enfrentamiento, un autobús que transitaba por la zona recibió impactos de bala, pero ninguno de los pasajeros resultó herido.

La Secretaría de Seguridad Pública precisó que los agentes lesionados ya reciben atención médica y se mantiene un operativo para ubicar a los responsables de la agresión. El ataque se registró en el marco de la visita a la capital sinaloense del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, quien sostuvo una reunión de trabajo con Rubén Rocha Moya.

En el vehículo atacado viajaba la nieta de Rubén Rocha Moya, la cual resultó ilesa tras el atentado, esto lo indicó mediante redes sociales el mandatario sinaloense.