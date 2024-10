La escritora surcoreana Han Kang, gana el Premio Nobel de Literatura

Este jueves, la escritora surcoreana Han Kang fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, destacándose por “su intensa prosa poética, que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, anunció la Academia Sueca.

Han Kang, nacida en Gwangju el 27 de noviembre de 1970, es la primera persona de Corea del Sur en recibir este prestigioso reconocimiento literario.

A lo largo de su carrera, la autora ha explorado la literatura, el arte y la música, elementos que se reflejan en su obra.

Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, destacó que Han tiene “una conciencia única de las relaciones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos”, y la describió como una figura innovadora en la prosa contemporánea debido a su estilo poético y experimental.

Han Kang ganó reconocimiento internacional con su novela “La vegetariana” (2007), que narra en tres partes las violentas consecuencias que enfrenta Yeong-hye, la protagonista, tras decidir dejar de comer carne, generando el rechazo de su familia.

Con este premio, Han Kang se une a las figuras surcoreanas reconocidas por el Nobel, como el expresidente Kim Dae-Jung, quien en 2000 recibió el Nobel de la Paz por “su trabajo por la paz y la reconciliación con Corea del Norte”.

El año pasado, el dramaturgo noruego Jon Fosse fue el galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024