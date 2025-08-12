Teresita Valentín recorre distrito XIV y escucha reclamos por falta de agua

La diputada Teresita Valentín Vázquez, representante del distrito XIV, realizó una gira de trabajo durante el actual periodo de receso legislativo, en la que constató avances en algunas de sus gestiones y recibió de primera mano demandas ciudadanas, especialmente relacionadas con el abasto de agua potable.

Uno de los logros presentados fue la modernización del pozo de agua en el Rancho Tata Viejo, infraestructura que abastece a 30 familias dedicadas a la ganadería y que han enfrentado graves afectaciones por la sequía.

En Guerrero Negro, la legisladora sostuvo reuniones con directivos de Exportadora de Sal y representantes de la UABCS para abordar el creciente problema de los perros ferales, que representan un riesgo para la fauna y la población. Como resultado, se proyecta una jornada especial de atención y esterilización.

No obstante, el punto más álgido de su recorrido se dio en Vizcaíno, donde la comunidad expresó su inconformidad por los irregulares horarios de distribución de agua potable y la falta de información oficial sobre las causas y criterios de asignación. Ante este reclamo, Valentín Vázquez propuso convocar a la titular de SAPA Mulegé para una reunión con los afectados.

TE PUEDE INTERESAR: BCS aprueba reforma para frenar el nepotismo y la reelección inmediata

En encuentros con rancheros, la diputada verificó que algunos recibieron el apoyo solicitado al Gobierno del Estado para enfrentar la sequía. Sin embargo, habitantes de Laguna de San Ignacio denunciaron la inexistencia de un pozo de agua en su comunidad, solicitando iniciar gestiones para construir uno.

Durante su visita a San Ignacio, coincidiendo con las fiestas tradicionales, recibió nuevas solicitudes para atender la escasez de agua y otras necesidades locales. La legisladora aseguró que mantendrá el diálogo directo con la ciudadanía y dará seguimiento a los planteamientos realizados, agradeciendo el respaldo de instituciones como SEPADA y dependencias estatales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.