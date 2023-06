Escuela de la Ciudad de los Niños cerrará sus puertas; operará como albergue

Tras más de cinco décadas de historia, la escuela de la Ciudad de los Niños cerrará sus puertas en unas semanas. Sin embargo, la institución seguirá funcionando como un albergue para niños y adolescentes.

De acuerdo con declaraciones de la titular de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, el plantel educativo no puede seguir operando debido a la baja matrícula. Los poco más de 50 alumnos que asistían a dicha escuela serán reubicados en nuevos planteles el próximo ciclo escolar.

El padre Juan Gómez Esqueda, vocero de la Diócesis de La Paz, explicó que la Ciudad de los Niños se encuentra a cargo de los padres de la Natividad de María. Apuntó que ellos seguirán apoyando a los menores que lo requieran a través del albergue.

“El personal cuesta, o sea, para atender, y, si no hay el número suficiente para poder seguir apoyando, no es que se deje de atender a los niños, se les enviaría a la escuela o se les llevaría a una escuela, pero la formación no se está tirando a la basura, no se está cortando. Es la escuela como tal que se cierra”, expuso.