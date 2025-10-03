Regresa el Buque Escuela Cuauhtémoc desde Nueva York tras accidente

El Buque Escuela Cuauhtémoc iniciará su regreso a México este sábado 4 de octubre, después del accidente ocurrido en mayo pasado cuando impactó contra el puente de Brooklyn en Nueva York. El incidente provocó la muerte de dos tripulantes y conmocionó a las Fuerzas Armadas.

Tras varios meses de trabajos, la embarcación conocida como “Embajador y Caballero de los Mares” quedó lista para zarpar nuevamente. Esta vez lo hará acompañada de más de 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes participarán en el crucero de instrucción “Consolidación de la Independencia 2025”.

La Secretaría de Marina confirmó que los futuros oficiales navales viajaron hacia Nueva York para incorporarse al buque, el cual permanece en el muelle 86 del Hudson River Park. Desde ese punto, zarparán con rumbo a costas mexicanas como parte de su formación académica y militar.

De acuerdo con la dependencia, la Generación de Cadetes Navales 2022-2026 fue convocada para integrarse al recorrido, que tendrá como eje el fortalecimiento de la disciplina, el liderazgo y la práctica en altamar.

La travesía tendrá un carácter distinto al de ediciones anteriores. La pérdida de dos marinos en mayo pasado dejó una huella profunda en la comunidad naval; sin embargo, el regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc representa resiliencia y el compromiso de continuar con la tradición naval.

El reinicio de operaciones también coincidirá con la conmemoración del Día de la Armada de México, que se celebrará el próximo 23 de noviembre. En este contexto, la navegación será considerada un acto solemne de memoria y homenaje a quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

El pasado 17 de mayo de 2025, dos cadetes identificados como América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos fallecieron tras el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc con el puente de Brooklyn en Nueva York. El impacto provocó la caída de los tres mástiles, ocasionando el deceso de los cadetes y lesiones a otros 20 tripulantes.

La reparación del navío se extendió durante meses debido a la magnitud de los daños. Los trabajos incluyeron la sustitución de mástiles y la revisión de sus sistemas de navegación, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la próxima travesía.

El accidente ocurrido en mayo también llevó a un reforzamiento de protocolos de seguridad en futuros recorridos, según informó la Secretaría de Marina. Estas medidas pretenden evitar hechos similares y preservar la integridad de los cadetes.

Con el zarpe desde Nueva York, el Buque Escuela Cuauhtémoc reanudará su misión de formación y diplomacia naval, reafirmando su papel como símbolo de la Armada de México y como embajador itinerante en mares internacionales.