Escuelas de BCS inician vacaciones decembrinas; clases se reanudarán el 12 de enero

A partir de este viernes, más de 150 mil alumnos de educación básica en Baja California Sur concluirán actividades escolares para dar inicio al periodo vacacional decembrino, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según el calendario escolar oficial de la SEP en Baja California Sur, el último día de clases será el 19 de diciembre, mientras que el inicio de las vacaciones decembrinas está programado para el lunes 22. El regreso a clases será el 12 de enero, y el personal docente retomará labores el 7 de enero.

Calendario oficial de la SEP en Baja California Sur

La titular de la Secretaría de Educación Pública en BCS, Alicia Meza Osuna, explicó que las fechas aplican para todos los niveles de educación básica y están establecidas a nivel nacional.

“Los alumnos salen el 22 de diciembre; el 19 es el último día de clases. Regresan el 12 de enero, mientras que los maestros lo hacen el 7 de enero, conforme al calendario oficial de la SEP”, precisó.

LEE MÁS: Piden reforzar medidas de prevención en Los Cabos durante fiestas decembrinas

Refuerzan vigilancia en escuelas durante vacaciones

La funcionaria indicó que, como parte de las acciones preventivas durante el receso escolar decembrino, la SEP estatal envía oficios a las corporaciones de Seguridad Pública para solicitar vigilancia en los planteles, principalmente en horarios nocturnos.

El objetivo es prevenir robos y daños a las instalaciones escolares, garantizando que las escuelas de Baja California Sur se mantengan en condiciones adecuadas para el regreso a clases.

Las autoridades educativas reiteraron la importancia de la coordinación interinstitucional para resguardar los planteles durante las vacaciones y asegurar un retorno seguro para alumnos y docentes.