Jueves 8 de Enero, 2026
BCS

Escuelas de BCS se preparan para el regreso a clases el próximo 12 de enero

El regreso a clases en Baja California Sur será el 12 de enero; maestros y directivos ya retomaron actividades para recibir a 152 mil alumnos.
8 enero, 2026
Regreso a clases BCS 2026

Foto: Tribuna de México

El ciclo escolar en Baja California Sur se reanudará el próximo 12 de enero, cuando aproximadamente 152 mil alumnos de educación básica regresen a las aulas. La Secretaría de Educación Pública del estado informó que maestros y directivos ya retomaron sus actividades para preparar el regreso de los estudiantes.

Alicia Meza Osuna, titular de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, indicó que antes del retorno se revisarán las escuelas para confirmar que no exista ninguna afectación, aunque hasta el momento no se han reportado problemas en los planteles.

“Van a revisar si no existe alguna afectación en sus escuelas, pero de momento todo está bien. Toda se mantiene igual como antes de salir del periodo vacacional; hasta ahorita no tenemos reportes de ninguna escuela afectada”.

La Secretaría de Educación Pública subrayó que las escuelas estarán listas para recibir a los alumnos y mantener la continuidad de los aprendizajes, garantizando condiciones adecuadas para el inicio del segundo periodo del ciclo escolar.

