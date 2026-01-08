Escuelas de BCS se preparan para el regreso a clases el próximo 12 de enero

El ciclo escolar en Baja California Sur se reanudará el próximo 12 de enero, cuando aproximadamente 152 mil alumnos de educación básica regresen a las aulas. La Secretaría de Educación Pública del estado informó que maestros y directivos ya retomaron sus actividades para preparar el regreso de los estudiantes.

Alicia Meza Osuna, titular de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, indicó que antes del retorno se revisarán las escuelas para confirmar que no exista ninguna afectación, aunque hasta el momento no se han reportado problemas en los planteles.

LEE MÁS: SEP prepara protocolo para atender abuso y acoso sexual en escuelas de BCS

“Van a revisar si no existe alguna afectación en sus escuelas, pero de momento todo está bien. Toda se mantiene igual como antes de salir del periodo vacacional; hasta ahorita no tenemos reportes de ninguna escuela afectada”.

La Secretaría de Educación Pública subrayó que las escuelas estarán listas para recibir a los alumnos y mantener la continuidad de los aprendizajes, garantizando condiciones adecuadas para el inicio del segundo periodo del ciclo escolar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO