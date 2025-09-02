Escuelas en Cabo San Lucas no iniciaron clases por falta de luz

El arranque del ciclo escolar 2025 se vio afectado en la colonia Leonardo Gastélum de Cabo San Lucas, donde dos escuelas primarias no pudieron recibir a sus alumnos por problemas en el suministro eléctrico.

Se trata de la primaria Leonardo Gastélum Villalobos (turno matutino) y la primaria Marisela Escobedo Ortiz. Ambas notificaron a los padres de familia, a través de redes sociales, que no había condiciones para iniciar las clases dentro de las aulas.

La directora municipal de Educación en Los Cabos, Juana Ortíz Cruz, confirmó la situación. Explicó que existe coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la problemática lo más pronto posible.

“Generalmente las escuelas que están en la colonia Gastélum han tenido un poco de problema en la cuestión de la luz. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está ya en comunicación precisamente con la Dirección Municipal de Desarrollo que la atiende de manera permanente, responsable y comprometida el licenciado Castro, está al pendiente de las indicaciones que da la CFE (…) Ustedes saben que por el alto número de población en las escuelas por eso es que surge esta problemática en cada una de las escuelas”, declaró Ortíz Cruz.

La funcionaria aclaró que, aunque el Ayuntamiento de Los Cabos brinda apoyo en lo que está a su alcance, la infraestructura escolar depende de la Federación y del Gobierno del Estado.

Este no es un caso aislado. En el ciclo escolar pasado, padres de familia y alumnos de la Secundaria Técnica No. 16, también en Cabo San Lucas, enfrentaron deficiencias en el servicio eléctrico. La situación derivó en protestas y obligó a los docentes a evaluar a los estudiantes en sedes alternas o mediante estrategias improvisadas.

