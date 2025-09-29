Escuelas de nivel medio superior, foco de riñas entre alumnos en Los Cabos

La violencia escolar en Cabo San Lucas ha generado alarma tras la difusión de videos en redes sociales que muestran peleas entre estudiantes. En respuesta, autoridades municipales anunciaron un refuerzo de las acciones preventivas en planteles educativos.

La Asociación de Padres de Familia de Los Cabos expresó su preocupación. Pidió que autoridades, escuelas y sociedad trabajen juntas para evitar que la violencia entre adolescentes se normalice.

La directora municipal de Educación, Juana Ortiz Cruz , informó que ya se colabora con la Dirección Municipal de Derechos Humanos y con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) . El objetivo es ofrecer conferencias, foros y talleres dirigidos a estudiantes, docentes y padres.

“En esos puntos y áreas de oportunidad es donde estamos trabajando con Derechos Humanos y SIPINNA. A través de conferencias, foros y talleres llevamos la información necesaria a los alumnos. Queremos que los jóvenes sepan que son importantes para la vida de una ciudad. También buscamos que los maestros refuercen el papel que desempeñan en las aulas. Los casos más alarmantes se concentran en primaria y, sobre todo, en nivel medio superior “, señaló Ortiz Cruz.

La funcionaria subrayó que, aunque las riñas estudiantiles se han registrado en varios planteles, los focos más preocupantes están en la educación media superior . Por ello, las brigadas de prevención se enfocarán de manera prioritaria en este sector.