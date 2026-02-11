Escuinapa, Sinaloa, bajo ataques terroristas según alcalde

La situación de seguridad en el sur de Sinaloa ha escalado de manera alarmante, según declaraciones del alcalde Víctor Manuel Díaz Simental. Tras el reporte de un tráiler incendiado este martes en la autopista Mazatlán-Tepic, el edil afirmó que el municipio de Escuinapa, Sinaloa, vive bajo ataques terroristas que pueden presentarse en cualquier momento, reflejando el clima de vulnerabilidad que atraviesa la región.

Este nuevo episodio de violencia ocurre apenas un día después de que la base de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal sufriera un ataque con drones. Dicho atentado dejó un saldo de un militar y un civil heridos en esta zona de Sinaloa. La jornada de hoy se vio marcada por el bloqueo en la autopista federal, donde sujetos desconocidos vandalizaron el camión de carga para interrumpir el tránsito de mercancías y pasajeros.

Las maniobras para erradicar el fuego y retirar el tráiler siniestrado duraron varias horas, afectando la conexión terrestre en Sinaloa. Durante este tiempo, la Guardia Nacional y grupos interinstitucionales mantuvieron bajo resguardo el perímetro, instando a la población a no acercarse a la zona de riesgo mientras se restablecían las condiciones de seguridad en este punto crítico del estado.

Ante la escalada de violencia en el vecino estado de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Nayarit reforzó la vigilancia en sus fronteras. La institución nayarita informó que mantienen un operativo preventivo en la zona limítrofe para preservar el orden público ante los acontecimientos registrados en el municipio de Escuinapa. Esta acción busca prevenir que el efecto delictivo cruce hacia el estado de Nayarit.

El Gobierno de Nayarit aseguró que su Mesa de Construcción de la Paz se encuentra en sesión permanente para monitorear la autopista Mazatlán-Tepic. Hasta ahora, no se han reportado incidencias dentro del territorio estatal, pero las autoridades de Nayarit pidieron a los ciudadanos mantenerse alerta y reportar cualquier situación anómala al 911, en tanto la situación en Sinaloa se estabiliza por completo.

