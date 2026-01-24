Escurrimientos y encharcamientos tras lluvias en Los Cabos

Las lluvias registradas durante la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 de enero provocaron corridas de agua y afectaciones a la movilidad en distintos puntos del municipio de Los Cabos, principalmente en vialidades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observaron escurrimientos que impactaron calles y avenidas de colonias como El Zacatal, Santa Rosa, Vado de Santa Rosa y Guaymitas, en San José del Cabo, donde la acumulación de agua dificultó el tránsito vehicular.

En Cabo San Lucas, se reportaron crecidas de agua en vialidades de alta afluencia, como la avenida Leona Vicario, la avenida Nicolás Tamaral y el vado de Lagunitas, así como en la zona centro de la delegación sanluqueña, lo que generó complicaciones para los conductores.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Protección Civil, estas precipitaciones fueron ocasionadas por la interacción de una circulación ciclónica con los frentes fríos 30 y 31, además de la influencia de corrientes en chorro polar y subtropical, fenómeno que dio origen a la tercera Tormenta Invernal de la temporada.

El sistema ingresó por el noroeste del país y se desplazó hacia Baja California Sur, generando nublados densos, lluvias de moderadas a intensas, rachas de viento y descenso de temperaturas, con afectaciones directas en Los Cabos.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, evitar cruzar vados o arroyos y mantenerse informada a través de canales oficiales, ante la posibilidad de que continúen las condiciones climatológicas adversas.

