Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 24 de Enero, 2026
HomeLos CabosEscurrimientos y encharcamientos tras lluvias en Los Cabos
Los Cabos

Escurrimientos y encharcamientos tras lluvias en Los Cabos

Precipitaciones asociadas a la tercera Tormenta Invernal provocaron escurrimientos y complicaciones viales en San José del Cabo y Cabo San Lucas.
24 enero, 2026
0
65
Lluvias en Los Cabos provocan afectaciones en vialidades

IMG: Redes sociales

Las lluvias registradas durante la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 de enero provocaron corridas de agua y afectaciones a la movilidad en distintos puntos del municipio de Los Cabos, principalmente en vialidades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observaron escurrimientos que impactaron calles y avenidas de colonias como El Zacatal, Santa Rosa, Vado de Santa Rosa y Guaymitas, en San José del Cabo, donde la acumulación de agua dificultó el tránsito vehicular.

En Cabo San Lucas, se reportaron crecidas de agua en vialidades de alta afluencia, como la avenida Leona Vicario, la avenida Nicolás Tamaral y el vado de Lagunitas, así como en la zona centro de la delegación sanluqueña, lo que generó complicaciones para los conductores.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Protección Civil, estas precipitaciones fueron ocasionadas por la interacción de una circulación ciclónica con los frentes fríos 30 y 31, además de la influencia de corrientes en chorro polar y subtropical, fenómeno que dio origen a la tercera Tormenta Invernal de la temporada.

El sistema ingresó por el noroeste del país y se desplazó hacia Baja California Sur, generando nublados densos, lluvias de moderadas a intensas, rachas de viento y descenso de temperaturas, con afectaciones directas en Los Cabos.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, evitar cruzar vados o arroyos y mantenerse informada a través de canales oficiales, ante la posibilidad de que continúen las condiciones climatológicas adversas.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasLluviasTormenta invernal
Articulo anterior

Primer Simulacro Sísmico de 2026 en CDMX será el 18 de febrero

Siguiente articulo

Trump eleva la presión sobre Canadá y amenaza con aranceles totales si ...