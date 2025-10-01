Detectan escurrimientos pluviales cerca de viviendas del Programa Nacional en Los Cabos

La Dirección de Desarrollo Urbano de Los Cabos detectó escurrimientos pluviales aguas arriba de la zona donde se construyen 704 viviendas del Programa Nacional de Vivienda, en las inmediaciones del fraccionamiento Sierra Vista, en Brisas del Pacífico, Cabo San Lucas.

Las lluvias registradas en septiembre evidenciaron que, aunque los escurrimientos son de origen local y no representan un riesgo directo para la construcción, sí será necesario implementar obras de mitigación para proteger la zona en temporadas futuras.

Obras de mitigación serán obligatorias para evitar riesgos

El titular de Desarrollo Urbano, Roberto Flores Rivera, informó que los escurrimientos detectados no corresponden a cauces federales, por lo que no requieren intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en ese sentido.

“No hay escurrimientos federales, pero sí existen flujos de agua locales que deben canalizarse adecuadamente. Las edificaciones no están en riesgo, pero se deben realizar obras pluviales y de mitigación como en cualquier desarrollo habitacional”, precisó el funcionario.

Conagua descarta formación de arroyos en la zona

De acuerdo con la Conagua, no existe peligro de formación de arroyos en el área donde se construyen las viviendas. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno Federal no ha informado si se están tomando medidas específicas para garantizar la seguridad a largo plazo de las familias que ocuparán estas viviendas próximamente.