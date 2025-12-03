Persisten abusos en espacios azules en Los Cabos; multa rebasa los $11 mil

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (IMDIS) reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar los espacios azules exclusivos, ante la persistencia de conductas que afectan la movilidad y seguridad de este sector.

Aunque la problemática continúa, el director del IMDIS, Fernando Altamirano, señaló que la incidencia ha disminuido principalmente por el alto costo de la sanción, lo que ha inhibido a muchos automovilistas de ocupar indebidamente estos lugares.

“Lamentablemente persiste esta problemática, yo creo que cada vez menos porque se volvió —y lo celebro— muy onerosa la multa por estacionarse en estos cajones. Anda, si mal no recuerdo, alrededor de $12,000 pesos la multa por hacer mal uso de los cajones exclusivos para personas con discapacidad, lo cual creo que ya inhibe el mal uso de estos”, expresó.

Multa supera los $11 mil, según el Reglamento de Tránsito

De acuerdo con el artículo 229 del Reglamento de Tránsito del municipio de Los Cabos, estacionarse en paraderos de ascenso y descenso exclusivos para personas con discapacidad se sanciona con 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $11,314 pesos en 2025.

La finalidad de estos cajones, explicó Altamirano, no es privilegiar a quienes cuentan con una discapacidad, sino garantizar movilidad digna, segura y accesible.

“Estos espacios están hechos para que la persona con discapacidad se pueda bajar del automóvil de manera digna, segura y cómoda, y pueda acceder rápido a las entradas. Usualmente están cerca de las puertas porque para una persona usuaria de silla de ruedas es inseguro transitar entre los carros; no los ves y puede haber un accidente”, detalló.

Respeto y empatía: llamados clave para la inclusión

El IMDIS llamó a la población a no obstaculizar estos lugares y a reportar cualquier uso indebido a las autoridades de tránsito. Asimismo, recordó que las personas con discapacidad deben portar su tarjetón azul, documento necesario para evitar confusiones o infracciones durante operativos.

En esta fecha conmemorativa, la dependencia reiteró que la inclusión inicia en acciones cotidianas como respetar los espacios destinados a quienes más los necesitan.