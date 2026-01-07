España y la DEA detienen a nueve presuntos criminales de red de narcotráfico vinculada a México

La Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desarticuló una red de narcotráfico vinculada a México que operaba en territorio europeo.

Las autoridades arrestaron a nueve personas acusadas de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tres de los detenidos ingresaron ya en prisión tras las diligencias judiciales, uno de ellos presuntamente ligado al Cártel de Sinaloal.

Según la investigación, la red introducía metanfetamina oculta en mercancías, incluyendo en bases de estatuas o en cargas de mármol procedentes de México, como parte de la logística para distribuir la droga en distintos países europeos.

Lee más: EEUU señala a la embajada de Venezuela en México por encubrir vuelos del narcotráfico con protección diplomática

Los operativos llevaron a registros en varias localidades, donde se incautaron evidencias vinculadas con el narcotráfico. Las autoridades consideran que el golpe impacta una de las principales rutas de suministro de metanfetamina en Europa.

Colaboraron en la investigación unidades especializadas de la Policía española y la DEA, consolidando la cooperación internacional de inteligencia y seguridad en materia de narcotráfico.

Este operativo se suma a otros casos recientes en Europa donde las fuerzas de seguridad han identificado e intervenido estructuras criminales con vínculos transnacionales a México y Latinoamérica, lo que refleja la creciente sofisticación de las redes de tráfico de drogas sintéticas en el continente.

Únete AQUÍ TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur