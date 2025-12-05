España lidera la protesta: Países europeos se retiran de Eurovisión por la guerra en Gaza.

El boicot a Eurovisión 2026 se ha concretado después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidiera permitir la participación de Israel en el certamen musical europeo. Esta decisión se tomó durante la 95.ª Asamblea General de la UER, que se inauguró el jueves 4 de diciembre de 2025, en Ginebra, Suiza.

La UER, organizadora del evento, optó por no someter a votación la exclusión de Israel, a pesar de las amenazas de retiro de varias naciones, inconformes con las acciones israelíes en el conflicto. La mayoría de los miembros de la unión expresó satisfacción con las reformas de votación propuestas y consideró que no se requería un voto extra sobre la presencia de Israel.

Retiro masivo por la guerra en Gaza

En protesta por la permanencia de Israel, un grupo de cinco naciones anunció su retiro inmediato del Festival de la Canción de Eurovisión 2026. Los países que indicaron su no participación fueron:

España (RTVE)

(RTVE) Países Bajos (Avrotros)

(Avrotros) Irlanda (RTÉ)

(RTÉ) Eslovenia (RTVSLO)

(RTVSLO) Islandia.

La emisora estatal irlandesa RTÉ declaró que la participación de Irlanda es “inadmisible” dada la “terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria”. Por su parte, la radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros señaló que la continuidad de Israel supera los “límites” que está dispuesta a aceptar como servicio público.

Consecuencias para el festival

La retirada de estos países, incluyendo a España, uno de los “Cinco Grandes” contribuyentes, podría tener implicaciones financieras y de audiencia para el evento. La lista definitiva de países participantes para la 70ª edición del concurso se anunciará antes de Navidad.

El ministro de Exteriores de Israel, Guideon Sa’ar, celebró la decisión de la UER, pero afirmó que le avergüenza que otras naciones decidan boicotear el concurso musical. El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena, Austria, con las semifinales programadas para el 12 y 14 de mayo, y la final para el 16 de mayo.