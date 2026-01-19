España decreta tres días de luto por tragedia ferroviaria en Adamuz

El Gobierno de España decretó este lunes tres días de luto oficial tras el trágico accidente de trenes ocurrido en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

El siniestro, que ha conmocionado a la comunidad internacional, se registró cuando un tren de la operadora privada Iryo descarriló e invadió la vía contigua, colisionando de forma lateral con un convoy Alvia de la empresa pública Renfe. Hasta el momento, las autoridades sanitarias confirman una cifra preliminar de 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, de los cuales 43 permanecen hospitalizados en estado de gravedad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó hasta la zona del desastre para supervisar las labores de rescate y coordinación. Durante su intervención ante los medios, el mandatario aseguró que el Estado empleará todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos. “Vamos a dar con la verdad”, afirmó Sánchez, subrayando que la investigación técnica será exhaustiva y transparente para determinar si el fallo se originó en la infraestructura de la vía o en el material rodante de los trenes implicados.

El periodo de luto nacional comenzó a la medianoche de este lunes y se extenderá hasta el jueves 22 de enero. Durante estos días, la bandera de España ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada, como muestra de respeto a las víctimas y solidaridad con sus familias. El accidente es ya considerado uno de los más graves en la historia reciente de la red ferroviaria española, superando en magnitud a otros incidentes ocurridos en la última década.

Investigación y antecedentes técnicos del sistema ferroviario

A pesar de que el sistema de alta velocidad en España es reconocido mundialmente por su seguridad y tecnología avanzada, este siniestro en Adamuz ha levantado interrogantes sobre el mantenimiento de las vías. Según reportes preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el tren Iryo involucrado era de fabricación reciente (2022) y había pasado su última revisión técnica apenas tres días antes del suceso. No obstante, se investigan reportes previos sobre incidencias en la señalización en ese tramo específico de la ruta Málaga-Madrid.

La caja negra de ambos trenes ya ha sido recuperada y se encuentra bajo custodia judicial para analizar las velocidades y las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control momentos antes del impacto.

