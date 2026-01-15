¿Qué especies actualmente se encuentran en veda en las costas de BCS?
Durante enero de 2026, la pesca en Baja California Sur (BCS) está regulada por vedas específicas que buscan proteger las poblaciones de especies marinas y garantizar la sostenibilidad de los recursos.
Entre las especies en veda, se encuentran:
-
Lisa y liseta: Veda del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026 en el litoral del Pacífico, incluyendo BCS.
-
Abulón (Zona II): Veda vigente hasta el 28 de febrero de 2026.
-
Almeja Catarina: Veda activa desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 en aguas federales de BCS.
-
Ostión de roca: Veda iniciada a finales de 2025, vigente hasta mediados de 2026 según la zona.
-
Vedas permanentes: Totuaba, tortugas marinas y mamíferos marinos, cuya captura está prohibida todo el año.
Por otro lado, las especies permitidas para pesca deportiva y comercial en enero incluyen:
-
Marlín (rayado, azul y negro), pez vela y pez espada: Exclusivas para pesca deportiva.
-
Dorado y pez gallo: Populares en las costas de BCS.
-
Atún (aleta amarilla y azul), jurel de Castilla y cabrilla: Disponibles gran parte del año.
-
Almeja chocolata: Aprovechamiento comercial permitido en zonas específicas como Bahía Magdalena-Almejas.
Los pescadores deportivos deben contar con permiso vigente y respetar los límites de captura, que incluyen un máximo de 10 ejemplares por persona y un sistema de puntos por especie (por ejemplo, marlín = 5 puntos, dorado = 2.5 puntos), sin exceder los 10 puntos totales por día. Se recomienda la práctica de captura y libera para proteger las poblaciones, especialmente al alcanzar los límites permitidos.
Para más información sobre las vedas y regulaciones de pesca en BCS, se puede consultar el Calendario de Vedas de CONAPESCA o acudir al Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) en Baja California Sur.
